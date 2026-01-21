HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Pháp đeo kính mát, đáp trả Mỹ tại Davos

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Pháp đáp trả người đồng cấp Mỹ, cảnh báo thế giới dần mất đi quy tắc, khiến luật pháp quốc tế bị chà đạp, chỉ còn tồn tại luật của kẻ mạnh.

Bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2026 (tại thị trấn Davos - Thụy Sĩ) diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai các tin nhắn riêng tư, cho thấy ông Macron bối rối trước các mục tiêu của Mỹ liên quan đến Greenland.

Đeo một chiếc kính mát che đi đôi mắt, ông Macron phát biểu trước các quan chức tại Davos trong ngày 20-1: "Đó là... một sự chuyển dịch hướng tới một thế giới không có luật lệ, nơi luật pháp quốc tế bị chà đạp và nơi luật duy nhất có vẻ quan trọng là luật của kẻ mạnh".

Tổng thống Pháp cũng khẳng định châu Âu không nên ngần ngại triển khai các công cụ sẵn có để bảo vệ lợi ích, trong bối cảnh ông Donald Trump gia tăng đe dọa thương mại trước thềm bài phát biểu vào ngày 21-1.

Tổng thống Pháp đeo kính râm, tung đòn đáp trả ông Donald Trump tại Davos - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2026 ở thị trấn Davos - Thụy Sĩ ngày 20-1. Ảnh: The Guardian

Mở đầu bài phát biểu trong ngày 20-1, ông Macron nói: "Lẽ ra đây là thời điểm của hòa bình, ổn định và có thể dự đoán được, vậy mà chúng ta lại đang tiến tới sự bất ổn và mất cân bằng".

Song song đó, ông cho rằng "xung đột đã trở thành điều bình thường". Mặc dù không trực tiếp nhắc tên tổng thống Mỹ, ông Macron lưu ý rằng năm 2025 đã bị tàn phá bởi hàng chục cuộc xung đột.

Theo tổng thống Pháp, ông "nghe nói một vài cuộc xung đột trong số đó đã được dàn xếp. Thế nhưng, chúng tôi ưu tiên sự tôn trọng hơn là những kẻ bắt nạt".

Ông Macron cũng lên án sự cạnh tranh từ phía Mỹ nhằm "làm châu Âu suy yếu", cũng như các mức thuế "không thể chấp nhận được", sau lời đe dọa của ông Donald Trump về việc áp thuế lên các quốc gia phản đối kế hoạch về Greenland.

Tổng thống Pháp mô tả "sự cạnh tranh từ Mỹ thông qua các thỏa thuận thương mại đang làm suy yếu lợi ích xuất khẩu của chúng tôi, đòi hỏi những nhượng bộ tối đa, với mục tiêu công khai là khiến châu Âu suy yếu và phải lệ thuộc".

Ông Macron cho biết những điều này "kết hợp với sự tích lũy vô tận của các loại thuế quan mới là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được - thậm chí còn tồi tệ hơn khi chúng được sử dụng như một đòn bẩy chống lại chủ quyền lãnh thổ".

Sau bài phát biểu, ông Macron nói với các phóng viên rằng ông không có kế hoạch thảo luận với người đồng cấp Mỹ tại diễn đàn ở Davos lần này.

Tuyên bố của ông Macron tại Davos được đưa ra sau khi ông Donald Trump công bố các tin nhắn cho thấy sự bối rối của nhà lãnh đạo Pháp trước kế hoạch kiểm soát Greenland của Tổng thống Mỹ.

Theo tờ Daily Mail, ông Macron đang dẫn đầu làn sóng phản đối tại châu Âu. Các quan chức Pháp hiện kêu gọi kích hoạt công cụ chống cưỡng ép của Liên minh châu Âu (EU) - một cơ chế khẩn cấp giúp hạn chế hoạt động của các công ty Mỹ tại thị trường châu Âu để đáp trả.

Donald Trump Emmanuel Macron Davos WEF Davos
