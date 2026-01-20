HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

"Số phận" những lời hứa khó nhằn nhất của ông Donald Trump hiện ra sao?

Huệ Bình

(NLĐO) – Trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá vỡ hàng loạt quy chuẩn chính trị và thách thức các cơ chế kiểm soát quyền lực.

Một số ý tưởng của ông Donald Trump từng bị coi là khó tin, thậm chí hão huyền, giờ đây đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, vẫn có những điều khác mà ông chưa thể thực hiện được.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu mới đây tại TP Detroit, bang Michigan: "Tôi đã giữ mọi lời hứa của mình, thậm chí còn làm được nhiều hơn thế".

Khi nhiệm kỳ thứ hai của nhà lãnh đạo Mỹ sắp chạm mốc 1 năm, dưới đây là tình trạng hiện tại của một số lời hứa gây kinh ngạc nhất của ông.

Những lời hứa đã thành

Khôi phục Bộ Chiến tranh

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Tuy nhiên, việc này vẫn cần Quốc hội phê chuẩn để chính thức có hiệu lực pháp lý.

Nhìn lại năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại kênh đào Panama

Mỹ gây áp lực buộc các nhà vận hành cảng của Trung Quốc phải bán cổ phần cho tập đoàn Mỹ. Đồng thời, Panama rút khỏi sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc và thắt chặt phối hợp an ninh với Washington.

Mở bán "Thẻ vàng" nhập cư

Chương trình này cho phép cá nhân chi 1 triệu USD (hoặc doanh nghiệp chi 2 triệu USD/nhân viên) để có tư cách pháp nhân và lộ trình nhập quốc tịch Mỹ. Đây là phương án thay thế cho chương trình thị thực đầu tư EB-5 trước đây.

Xây phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng

Sau khi phá dỡ Cánh Đông, một phòng khiêu vũ khổng lồ đang được gấp rút xây dựng với chi phí dự kiến tăng gấp đôi, lên 400 triệu USD. Ông Donald Trump cam kết tự chi trả cùng các nhà tài trợ tư nhân, dù danh sách người góp vốn vẫn được giữ kín.

Những cam kết dần "bay màu"

Biến Canada thành bang thứ 51

Ông Donald Trump từng đề nghị biến nước láng giềng phương Bắc thành "bang Canada vĩ đại". Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định quốc gia này "không bao giờ bị bán" và có vẻ tổng thống Mỹ dần mất đi sự hứng thú với ý tưởng của mình.

Thanh tra kho vàng Fort Knox

Ông Donald Trump từng gợi ý để tỉ phú Elon Musk kiểm tra trữ lượng vàng của Mỹ tại Fort Knox ở bang Kentucky. Tuy nhiên, kế hoạch này không đi đến đâu và ông Musk cũng đã rời khỏi chính quyền Mỹ.

Gửi hàng ngàn người di cư đến Guantanamo

Dù cam kết đưa 30.000 "người nước ngoài phạm tội nặng nhất" đến nhà tù tại Vịnh Guantanamo ở phía Đông Cuba, số lượng thực tế hiện tại thường xuyên chạm mức bằng không do chi phí đắt đỏ và các rào cản pháp lý.

Biến Dải Gaza thành khu nghỉ dưỡng

Ông Donald Trump từng muốn biến Gaza thành "Riviera của Trung Đông" sau khi sơ tán người Palestine. Tuy nhiên, các quốc gia Ả Rập đã bác bỏ ý tưởng này và ông Donald Trump cũng không còn nhắc tới.

Nhìn lại năm đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2.

Trại tị nạn dành cho người Palestine trên một bãi biển tại TP Gaza vào ngày 13-1-2026. Ảnh: AP

Phát tiền từ doanh thu thuế quan

Ông Donald Trump hứa mỗi người dân Mỹ sẽ nhận được 2.000 USD từ thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn thu này thực tế đang được dùng để bù đắp thâm hụt ngân sách, trả nợ quốc gia và chi tiêu quốc phòng, khiến việc phát tiền trở nên bất khả thi.

Xóa bỏ thuế thu nhập liên bang

Ông Donald Trump từng kỳ vọng thuế quan sẽ thay thế hoàn toàn thuế thu nhập như thời kỳ cuối thế kỷ XIX. Thế nhưng hiện tại, chính quyền của ông chỉ tập trung quảng bá việc giảm bớt hóa đơn thuế năm 2026 cho người dân, thay vì xóa bỏ hoàn toàn.

