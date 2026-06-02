Ông Donald Trump chê đàm phán với Iran “nhàm chán”, liên lạc ngay với Israel

Sau cuộc gọi, ông Donald Trump thông báo rằng Israel đồng ý "sẽ không điều quân đội tiến vào thủ đô Beirut của Lebanon, và bất kỳ lực lượng nào đang trên đường tới đó đều đã được lệnh quay trở lại".

Đổi lại, tổng thống Mỹ cho biết Hezbollah cũng đồng ý chấm dứt mọi vụ nổ súng. "Israel sẽ không tấn công họ và họ cũng sẽ không tấn công Israel" - ông chủ Nhà Trắng thuật lại.

Sau đó, ông Netanyahu thông báo ông đã nói với tổng thống Mỹ: "Nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thị trấn và người dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở Beirut".

Cũng theo ông Netanyahu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch tại miền Nam Lebanon.

Trước đó, Đại sứ quán Lebanon tại Washington xác nhận việc Hezbollah chấp thuận đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết khuôn khổ lệnh ngừng bắn sẽ được mở rộng để bao gồm "toàn bộ lãnh thổ Lebanon".

Tuyên bố từ đại sứ quán cũng khẳng định ông Donald Trump đã nói với Đại sứ Lebanon tại Mỹ rằng ông Netanyahu đã đồng ý với thỏa thuận này.

Trang Axios hôm 1-6 dẫn lời ông Ali Hamdan, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, cho biết ông Berri trước đó đã thông báo với chính quyền Mỹ về việc Hezbollah sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn với Israel và cam kết sẽ bảo đảm thỏa thuận này được thực hiện.

Cùng ngày 1-6, theo kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump tỏ ra dửng dưng trước khả năng sụp đổ của các cuộc đàm phán hòa bình với Iran. "Thành thật mà nói, tôi không quan tâm nếu các cuộc đàm phán này kết thúc" - ông thẳng thắn chia sẻ với CNBC.

Đồng thời, ông nghĩ các cuộc thảo luận kéo dài này "bắt đầu trở nên rất nhàm chán".

Khi được hỏi về việc Iran có thể chấm dứt đàm phán với Mỹ và tiến hành "phong tỏa hoàn toàn" eo biển Hormuz để phản ứng trước các chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hezbollah tại Lebanon, ông Donald Trump cho biết phía Iran chưa hề thông báo trực tiếp với ông về điều này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran thực tế vẫn đang diễn ra rất nhanh chóng.

Phía Iran đã lên tiếng cáo buộc chính quyền ông Donald Trump vi phạm lệnh ngừng bắn vì các hoạt động quân sự của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ bao gồm cả Lebanon. Ông nhấn mạnh bất kỳ sự vi phạm nào trên một mặt trận cũng đồng nghĩa với vi phạm trên toàn bộ các mặt trận, và Mỹ cùng Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả này.