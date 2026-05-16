Ông Donald Trump công bố tiêu diệt "phó chỉ huy toàn cầu của IS"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump công bố tiêu diệt "phó chỉ huy toàn cầu của IS"

Tường Như

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người bị tiêu diệt là phần tử khủng bố "hoạt động mạnh nhất thế giới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này cùng quân đội Nigeria đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch hôm 15-5 (giờ địa phương).

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nói chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của ông, với sự phối hợp giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria.

"Các lực lượng Mỹ dũng cảm cùng quân đội Nigeria đã thực hiện hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch kỹ lưỡng và rất phức tạp nhằm loại bỏ phần tử khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường" – ông Donald Trump viết.

Mỹ phối hợp Nigeria hạ chỉ huy số 2 ISIS - Ảnh 1.

Ông Donald Trump tuyên bố một thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch chung Mỹ - Nigeria, Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mục tiêu bị tiêu diệt là Abu-Bilal al-Minuki, người mà ông mô tả là "phó chỉ huy toàn cầu của IS". Ông Donald Trump cho rằng nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của IS tại châu Phi, đồng thời tham gia lên kế hoạch tấn công người Mỹ.

"Tên này sẽ không còn gieo rắc khủng bố cho người dân châu Phi hoặc hỗ trợ lên kế hoạch tấn công người Mỹ nữa" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Theo đài CNN, đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump ra lệnh không kích nhằm vào các phần tử bị nghi thuộc IS tại Nigeria.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, ông từng thông báo về cuộc tấn công "mạnh mẽ và chết chóc" nhằm vào lực lượng IS ở Tây Bắc Nigeria.

Giới chức Mỹ hiện chưa công bố thêm chi tiết về chiến dịch mới nhất, cũng như chưa có xác nhận độc lập về danh tính hoặc vai trò của Abu-Bilal al-Minuki trong bộ máy chỉ huy của IS.

Theo tài liệu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ, al-Minuki sinh năm 1982 tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, khu vực giáp biên giới Cameroon, Chad và Niger.

Tin liên quan

Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến

Thực hư clip ông Donald Trump "lật tài liệu của ông Tập Cận Bình" trong quốc yến

(NLĐO) - Con dấu chính thức trên bìa tập tài liệu trong đoạn clip đã tiết lộ những gì thật sự diễn ra tại quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump ở Bắc Kinh.

UAE "rất tức giận" vì thủ tướng Israel để lộ "chuyến thăm bí mật"?

(NLĐO) - Một nguồn thạo tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ tới chính quyền Israel.

Chuyện về nữ tỉ phú Trung Quốc ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk trong quốc yến

(NLĐO) - Từ cô công nhân bỏ học năm 15 tuổi, nữ tỉ phú Zhou Qunfei gây chú ý tại quốc yến Trung - Mỹ khi ngồi giữa hai tên tuổi lừng lẫy Elon Musk và Tim Cook.

Mỹ Châu Phi Nigeria tổ chức khủng bố Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo