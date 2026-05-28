Quốc tế

Ông Donald Trump dội gáo nước lạnh lên đề xuất của Nga về uranium Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố lượng uranium làm giàu của Tehran "sẽ bị phá hủy", có thể tại Mỹ, Iran hoặc "ở một địa điểm có thể chấp nhận khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-5 bác khả năng chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran cho Nga hoặc Trung Quốc như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Washington.

"Không, tôi sẽ không đồng ý với phương án đó" – Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Điện Kremlin, bên sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trước đó cho biết Nga sẵn sàng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran để hỗ trợ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Một số hãng tin cũng nêu khả năng Trung Quốc có thể "sẵn sàng tiếp nhận số uranium làm giàu của Iran".

Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố lượng uranium làm giàu của Iran "sẽ bị phá hủy", có thể tại Mỹ, Iran hoặc "ở một địa điểm có thể chấp nhận khác".

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục phát tín hiệu đang hướng tới ít nhất một thỏa thuận ngắn hạn để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã 3 tháng qua ở Trung Đông.

Giá dầu đã giảm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng rằng Washington muốn trao cho ngoại giao "mọi cơ hội để thành công". 

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không xem xét nới lỏng trừng phạt đối với Iran, cũng như không chấp nhận chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho Tehran trong khuôn khổ thỏa thuận.

"Việc đạt thỏa thuận không đồng nghĩa Mỹ sẽ lập tức nới lỏng trừng phạt hay trao tiền cho Iran" – Tổng thống Donald Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch. Iran không kiểm soát tuyến đường thủy này trước khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

"Eo biển Hormuz sẽ được mở cho mọi người" - chủ nhân Nhà Trắng khẳng định - "Không ai kiểm soát nhưng chúng tôi sẽ giám sát nó. Đó là một phần trong cuộc đàm phán của chúng tôi".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói đề xuất của Nga về việc tiếp nhận uranium làm giàu cấp độ cao của Iran vẫn còn "trên bàn" và Moscow "không áp đặt bất cứ điều gì với bất cứ ai".

Trả lời câu hỏi về số phận có thể xảy ra với uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, ông Ryabkov nói Nga nắm được các cuộc thảo luận đang diễn ra, cũng như "nhiều dạng suy đoán và ý tưởng đa chiều" do các bên khác nhau đưa ra.

"Chúng tôi cho rằng nếu các bên đạt được thỏa thuận đang thảo luận, kế hoạch xử lý uranium làm giàu cấp độ cao của Iran sẽ tiếp tục được cụ thể hóa trong thời gian tới" – TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

