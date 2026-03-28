Ông Donald Trump "gợi ý" đổi tên eo biển Hormuz; nghi vấn về bộ binh Mỹ ở Iran

"Mỹ đang tiến hành đàm phán với Iran về vấn đề eo biển Hormuz" – Jerusalem Post dẫn phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị FII Priority Summit ở Miami - Mỹ hôm 27-3 (giờ Mỹ). Ông nhấn mạnh: "Tôi mong có thể sớm tháo gỡ tình hình, phía Iran chắc chắn phải mở lại eo biển Hormuz".

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ gây chú ý khi bông đùa rằng một điều kiện có thể giúp chấm dứt xung đột tại Iran là đổi tên tuyến giao thông "yết hầu" của năng lượng toàn cầu này thành "eo biển Trump".

Tổng thống Donald Trump nói đùa việc đổi tên eo biển Hormuz thành "eo biển Trump". Ảnh: AP

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng muốn khởi động lại các cuộc thảo luận để có thêm nhiều quốc gia tham gia Hiệp định Abraham.

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Trung Đông đang tiến gần hơn bao giờ hết tới "thời điểm được tự do" sau 47 năm "bị Iran bắt nạt".

Tổng thống Donald Trump còn công khai phàn nàn về việc NATO không ủng hộ Mỹ trong chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng". "Vì thế, giờ đây nước Mỹ cũng không còn phải có mặt vì NATO nữa" - ông lưu ý.

Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại chiến dịch trong nhiệm kỳ trước, khi Mỹ hạ sát cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani.

Xung đột tại Iran đã tròn 1 tháng nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ dự kiến kết thúc chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" trong vòng vài tuần. Ông khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.

"Chiến dịch đang diễn ra đúng kế hoạch và có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn dự kiến ban đầu" – Times of Israel dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ sau cuộc họp với các đối tác Nhóm G7 tại Pháp hôm 27-3.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng thừa nhận Mỹ vẫn triển khai thêm binh sĩ tới khu vực Trung Đông nhằm tạo ra "sự linh hoạt tối đa" cho Tổng thống Donald Trump trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

Washington cho biết đã điều động hàng ngàn lính thủy đánh bộ, trong đó có 1 đơn vị dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 3 bằng tàu đổ bộ.

Cùng lúc, Lầu Năm Góc cũng lên kế hoạch triển khai lực lượng lính dù tinh nhuệ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến trên bộ.

Đề cập diễn biến đối thoại giữa đôi bên, ông Rubio tiết lộ: "Iran đã phát đi tín hiệu muốn đối thoại với Mỹ về một số vấn đề nhất định, song vẫn chưa trả lời chính thức đề xuất hòa bình 15 điểm của Washington".