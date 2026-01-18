HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump: Muốn có ghế thường trực "Hội đồng Hòa bình", phải đóng góp 1 tỉ USD

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhiều quốc gia phản đối mạnh mẽ bản dự thảo hiến chương "Hội đồng Hòa bình" của ông Donald Trump và đang phối hợp để cùng bác bỏ các đề xuất này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quốc gia muốn có ghế thường trực trong "Hội đồng Hòa bình" phải đóng góp tối thiểu 1 tỉ USD.

Theo bản dự thảo hiến chương của tổ chức này được hãng tin Bloomberg thu thập được, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ vai trò chủ tịch đầu tiên và nắm quyền quyết định quốc gia nào được mời làm thành viên.

Các quyết định của hội đồng sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số, trong đó mỗi quốc gia thành viên tham dự có một lá phiếu nhưng tất cả đều phải được chủ tịch phê duyệt.

Các quốc gia phải trả tiền để được vào “nhóm của ông Donald Trump” - Ảnh 1.

Ông Donald Trump yêu cầu các quốc gia muốn có ghế thường trực trong "Hội đồng Hòa bình" phải đóng góp tối thiểu 1 tỉ USD. Ảnh: AP

Mỗi quốc gia thành viên sẽ có nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và việc gia hạn sẽ do chủ tịch quyết định.

Bản dự thảo nêu rõ nhiệm kỳ 3 năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỉ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong vòng một năm đầu tiên kể từ khi hiến chương có hiệu lực.

Bản dự thảo dường như cho thấy ông Donald Trump sẽ đích thân kiểm soát nguồn tiền, điều được xem là không thể chấp nhận đối với hầu hết các quốc gia tiềm năng.

Các nguồn tin cũng cho biết thêm nhiều quốc gia phản đối mạnh mẽ bản dự thảo hiến chương của ông Donald Trump và đang phối hợp để cùng bác bỏ các đề xuất này.

Hội đồng Hòa bình sẽ tổ chức các cuộc họp bỏ phiếu ít nhất mỗi năm một lần và vào các thời điểm cũng như địa điểm khác mà chủ tịch cho là phù hợp.

Chương trình nghị sự sẽ phải được chủ tịch phê duyệt. Hội đồng sẽ tổ chức các cuộc họp thường kỳ không bỏ phiếu với ban điều hành, ít nhất mỗi quý một lần. Ông Donald Trump có quyền bãi miễn tư cách thành viên của một quốc gia, trừ khi quyết định này bị phủ quyết bởi 2/3 số quốc gia thành viên.

Hiến chương quy định chủ tịch sẽ luôn là người chỉ định người kế nhiệm cho vị trí chủ tịch.

Hôm 16-1, Nhà Trắng công bố danh sách ban điều hành đầu tiên bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, con rể ông Donald Trump là Jared Kushner và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trước khi hội đồng chính thức được thành lập.

Những người chỉ trích lo ngại rằng ông Donald Trump đang cố gắng xây dựng một tổ chức thay thế hoặc đối trọng với Liên hợp quốc - tổ chức bị ông chỉ trích lâu nay.

Tài liệu cũng cho biết ông Donald Trump sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt con dấu chính thức của nhóm. Các quan chức Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về thông tin này.

Ông Donald Trump đã mời một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Canada Mark Carney tham gia "Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza" - một tổ chức sẽ được thành lập trực thuộc Hội đồng Hòa bình mới này.

Kế hoạch này vấp phải sự chỉ trích nhanh chóng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cho biết chi tiết vẫn chưa được phối hợp thảo luận với quốc gia của ông.

Trong hiến chương, Hội đồng Hòa bình được mô tả là một tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy sự ổn định, khôi phục nền quản trị hợp pháp và đáng tin cậy, cũng như bảo đảm hòa bình bền vững tại các khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi xung đột.

Tổ chức sẽ chính thức đi vào hoạt động khi có 3 quốc gia thành viên thông qua hiến chương.

