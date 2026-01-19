Iran cảnh báo "gắt" Mỹ, xác nhận 5.000 người thiệt mạng trong biểu tình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran cảnh báo "gắt" Mỹ, xác nhận 5.000 người thiệt mạng trong biểu tình

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ can thiệp quân sự nếu chính quyền Iran sát hại người biểu tình.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 18-1 rằng phản ứng của nước này đối với bất kỳ hành động gây hấn phi lý nào sẽ rất "mạnh mẽ".

Theo New York Post, ông Pezeshkian cũng viết rằng một cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sẽ được coi là “tương đương với một cuộc xung đột toàn diện" chống lại Tehran.

Tổng thống Iran cảnh báo gắt đến Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AP

Cùng ngày, phía Iran cũng cảnh báo họ có thể sẽ tiến hành hành quyết những người bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn. 

Trước đó, các quan chức Iran cho biết ít nhất 5.000 người biểu tình đã chết trên đường phố.

Trong khi đó, tổ chức HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm 17-1 rằng số người thiệt mạng là 3.308, với 4.382 trường hợp khác đang được xem xét. Tổ chức này cũng cho biết đã xác nhận hơn 24.000 vụ bắt giữ.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đổ lỗi cho những cái chết này là do "những kẻ khủng bố và bạo loạn có liên hệ với Mỹ và Israel".

"Một loạt các hành vi đã được xác định là Mohareb, một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật Hồi giáo" - người phát ngôn ngành tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết trong một cuộc họp báo hôm 18-1.

Ở nước này, người bị kết tội "Mohareb" sẽ phải chịu án tử hình.

Trong một tuyên bố hôm 18-1, ông Khamenei cũng chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ can thiệp quân sự nếu chính quyền Iran sát hại người biểu tình và đã điều các khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm cả một tàu sân bay, đến khu vực này. Tuy nhiên, ông vẫn chưa công bố chi tiết về các kế hoạch tiếp theo.

Tin liên quan

Tuyên bố căng thẳng của tổng thống Mỹ và đại giáo chủ Iran

Tuyên bố căng thẳng của tổng thống Mỹ và đại giáo chủ Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran sau những cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia này trong những tuần gần đây.

Điểm nóng xung đột ngày 18-1: Mỹ có dễ tấn công Iran lúc này?

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định họ có nhiều lựa chọn quân sự nhằm vào Iran song giới chuyên gia không nghĩ như vậy.

Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

(NLĐO) - Nhóm ly khai người Kurd gốc Iran ở Iraq khẳng định đã tấn công Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa chiến dịch trấn áp biểu tình.

Donald Trump tổng thống mỹ Iran Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo