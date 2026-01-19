Iran cảnh báo "gắt" Mỹ, xác nhận 5.000 người thiệt mạng trong biểu tình

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 18-1 rằng phản ứng của nước này đối với bất kỳ hành động gây hấn phi lý nào sẽ rất "mạnh mẽ".

Theo New York Post, ông Pezeshkian cũng viết rằng một cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sẽ được coi là “tương đương với một cuộc xung đột toàn diện" chống lại Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AP

Cùng ngày, phía Iran cũng cảnh báo họ có thể sẽ tiến hành hành quyết những người bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn.

Trước đó, các quan chức Iran cho biết ít nhất 5.000 người biểu tình đã chết trên đường phố.

Trong khi đó, tổ chức HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm 17-1 rằng số người thiệt mạng là 3.308, với 4.382 trường hợp khác đang được xem xét. Tổ chức này cũng cho biết đã xác nhận hơn 24.000 vụ bắt giữ.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đổ lỗi cho những cái chết này là do "những kẻ khủng bố và bạo loạn có liên hệ với Mỹ và Israel".

"Một loạt các hành vi đã được xác định là Mohareb, một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật Hồi giáo" - người phát ngôn ngành tư pháp Iran Asghar Jahangir cho biết trong một cuộc họp báo hôm 18-1.

Ở nước này, người bị kết tội "Mohareb" sẽ phải chịu án tử hình.

Trong một tuyên bố hôm 18-1, ông Khamenei cũng chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ can thiệp quân sự nếu chính quyền Iran sát hại người biểu tình và đã điều các khí tài quân sự của Mỹ, bao gồm cả một tàu sân bay, đến khu vực này. Tuy nhiên, ông vẫn chưa công bố chi tiết về các kế hoạch tiếp theo.