Ông Donald Trump: Iran và Israel tấn công nhau không ảnh hưởng thỏa thuận hoà bình

Hôm 8-6, Israel tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung Iran, ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump được cho là yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế các cuộc tấn công tiếp theo.

Vài giờ trước đó, vào ngày 7-6, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hành động quân sự mới của Israel và Iran sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình hoà đàm của Washington với Tehran, đồng thời lưu ý ông Netanyahu “không phải là người quyết định”.

Thủ đô Beirut - Lebanon bị tấn công, dẫn đến cuộc không kích trả đũa của Iran tối 7-6. Ảnh: EPA

Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên Israel để ngừng các cuộc tấn công ở Lebanon nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt chiến sự rộng lớn hơn với Iran.

Tuy nhiên, vào sáng 7-6, Israel tiến hành các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut, lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố kế hoạch ngừng bắn cho Lebanon hồi tuần trước.

Iran sau đó phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel để trả đũa, bao gồm căn cứ không quân Ramat David, gần Nazareth, khiến các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran gặp rủi ro.

Nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận để chấm dứt xung đột trên diện rộng vẫn nằm trong tầm tay.

“Việc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận” - nhà lãnh đạo Mỹ nói với Financial Times. “Tôi là người quyết định. Tôi quyết định tất cả mọi việc. Ông ấy (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu) không có quyền quyết định”.

Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với ông Netanyahu qua điện thoại từ câu lạc bộ golf của mình ở Bedminster, bang New Jersey, trong khoảng chưa đầy nửa giờ vào ngày 7-6, theo một quan chức Israel.

Vài giờ sau tuyên bố trên, lực lượng phòng vệ Israel cho hay họ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) xác nhận Israel sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay trong các cuộc tấn công.

Về đợt không kích của Iran hôm 7-6, quân đội Israel thông báo họ đã xác định được các tên lửa phóng từ Iran và hệ thống phòng thủ của nước này đã đánh chặn chúng.

Khi còi báo động không kích vang lên ở Tel Aviv, quân đội Israel cho biết thêm họ đã xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ của mình và hệ thống phòng không nhanh chóng được kích hoạt.

Trong khi đó, AP đưa tin sau đợt không kích của Iran tối 7-6, Ả Rập Saudi đã phát lệnh báo động tên lửa tại khu vực đặt căn cứ Không quân Prince Sultan, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.