Ông Donald Trump dứt khoát về tài sản đóng băng của Iran, Iran "khóa" mục tiêu ở Iraq

Trong cuộc phỏng vấn mới với đài NBC News, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Tôi sẽ không phá băng tài sản của Iran hoặc dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tôi sẽ xem xét những bước đi đó sau khi đạt được thỏa thuận. Nếu họ cư xử đúng mực, chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn đài NBC News. Ảnh: NBC News

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phối hợp với Iran để thu hồi và phá hủy uranium được làm giàu cao của nước này nếu ông có thể đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, ông sẽ làm suy yếu quân đội Iran hơn nữa để lực lượng Mỹ có thể thu thập vật liệu này một cách an toàn.

Các quan chức cấp cao Washington như Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vẫn đang được duy trì bất chấp các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Iran.

Trong khi đó, hôm 8-6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của các “nhóm khủng bố” tại Iraq.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đăng tải trên kênh Telegram: “IRGC đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của các nhóm khủng bố ở Sulaymaniyah - Iraq”.

Chính phủ Iran cáo buộc các nhóm vũ trang người Kurd ở vùng Kurdistan - Iraq phục vụ lợi ích của phương Tây hoặc Israel và coi họ là các tổ chức khủng bố.

Kể từ khi bắt đầu xung đột ở Trung Đông, và bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố vào tháng 4 năm nay, Iran vẫn liên tục tấn công các nhóm trên.