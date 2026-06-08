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Quốc tế

Iran nã tên lửa vào Israel, nhận cảnh báo “rắn”

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Quân đội Israel cảnh báo Iran đã phạm "sai lầm nghiêm trọng" khi nã tên lửa vào nước này hôm 7-6.

Đài RT đưa tin Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel tối 7-6 (giờ địa phương) để trả đũa chiến dịch quân sự liên tục của Israel ở Lebanon nhằm chống lại phong trào Hezbollah. 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã xác định được nhiều vật thể bay tới và kích hoạt hệ thống phòng không tại nhiều vị trí. Sau đó, IDF nói thêm đã chặn được toàn bộ tên lửa bay tới.

Iran nã tên lửa vào Israel, nhận cảnh báo “rắn” - Ảnh 1.

Iran nã tên lửa vào Israel tối 7-6. Ảnh: Al Jazeera

Một số đoạn video lan truyền trên mạng internet dường như cho thấy tên lửa Iran bay qua miền Đông Lebanon, trong khi một số vật thể bay tới được quan sát từ thủ đô Beirut của Lebanon.

Iran tuyên bố đợt không kích tối 7-6 chỉ là một "lời cảnh báo" đối với Israel và sẽ có thêm những đòn giáng mạnh hơn nữa nếu nước này tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon.

Nhiều nguồn tin truyền thông tiết lộ Israel đã nhanh chóng có động thái trả đũa. Một số hãng tin cho rằng Israel đã đề nghị Mỹ “bật đèn xanh” để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. 

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir viết trên mạng xã hội: “Tối nay, Tehran phải bị thiêu rụi!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Ông nói với đài Fox News rằng các cuộc tấn công của Israel vào Beirut không được phối hợp với Washington, đồng thời kêu gọi Tehran dừng lại và đàm phán để đạt được một thỏa thuận.

Trang Axios cho biết Tổng thống Donald Trump cũng gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để yêu cầu “không tấn công đáp trả Iran”.

Theo quân đội Israel, còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung Israel, bao gồm các thành phố Haifa, Caesarea và Hadera tối 7-6. 

Quân đội Israel cảnh báo Iran đã phạm "sai lầm nghiêm trọng" khi nã tên lửa vào nước này. Thống kê của Tel Aviv cho thấy “11 tên lửa đã được bắn từ Iran” và “tất cả đều bị đánh chặn”.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom của Israel cho biết không có báo cáo nào về thương vong do tên lửa gây ra nhưng một số người bị thương khi đang chạy đến nơi trú ẩn.

Iran nã tên lửa vào Israel tối 7-6. Nguồn: Al Jazeera

Trước đó, IDF nhiều ngày ném bom, thực hiện các chiến dịch trên bộ ở miền Nam Lebanon và không kích dữ dội vào thủ đô Beirut.

Các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn và leo thang trong tuần qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố cách đây hơn 6 tuần.

Iran nhiều lần yêu cầu Israel ngừng hoạt động quân sự ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán của họ với Mỹ phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn hiệu quả ở Lebanon.

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