Iran tiếp tục tấn công ở eo biển Hormuz, liên tiếp bắt giữ nhiều tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tiếp tục tấn công ở eo biển Hormuz, liên tiếp bắt giữ nhiều tàu

Phương Linh

(NLĐO) - Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ngày 22-4 đã tấn công tàu thứ 3 đi ngang eo biển Hormuz.

Nour News, Fars và Mehr đều đưa tin về vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào một con tàu mang tên Euphoria ngày 22-4. Các hãng tin cho biết tàu bị mắc kẹt trên bờ biển Iran nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, hai tàu bị nhắm mục tiêu trước đó đang bị giam giữ và đưa về Iran. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận hai con tàu này là MSC Francesca và Epaminondas. Trong một tuyên bố, IRGC cáo buộc các tàu này "hoạt động trái phép, nhiều lần vi phạm các quy định, thao túng hệ thống hỗ trợ hàng hải và tìm cách bí mật rời eo biển Hormuz, gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải". 

Động thái này dường như để đáp trả việc Mỹ trước đó bắt giữ hai tàu Iran giữa lúc đàm phán ngừng bắn ở thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn chưa rõ thế nào. 

Iran tiếp tục tấn công tàu ở eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz hôm 18-4. Ảnh: AP

Cùng ngày 22-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, song không nêu rõ Tehran có sẵn sàng dự vòng đàm phán mới với Mỹ hay không. 

"Ngoại giao là công cụ đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ hành động, khi chúng tôi kết luận các điều kiện cần thiết và hợp lý tồn tại để dùng công cụ này nhằm đạt lợi ích quốc gia và củng cố thành tựu của Iran trong ngăn chặn các mục tiêu xấu xa của kẻ thù" - ông nói thêm.

Trong khi đó, nhà phân tích Syed Mohammad Ali cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như toan tính rằng so với vũ lực, việc phong tỏa các cảng là cách hiệu quả và ít tốn kém hơn để gây áp lực lên nền kinh tế vốn mong manh của Iran. 

Theo ông Ali, triển vọng về vòng đàm phán thứ hai chưa biến mất và việc đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn từ Mỹ là một thành tựu với Pakistan.

Các quan chức Pakistan cũng khẳng định giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Pakistan đã kiên trì ngăn chặn đối thoại đổ vỡ nhằm duy trì hòa bình trong khu vực, đồng thời thuyết phục Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn trong 24 giờ qua. 

Họ nhấn mạnh Pakistan sẽ duy trì các biện pháp an ninh tại Islamabad chuẩn bị cho tình huống phái đoàn Mỹ và Iran đến. Pakistan cũng vẫn đang chờ thông tin từ Tehran về thời điểm cử phái đoàn cho vòng đàm phán thứ hai. 

Tại Islamabad, cảnh sát và quân đội đứng dọc theo các tuyến đường chính, lập các trạm kiểm soát. Người dân buộc đi đường vòng khi chính quyền hạn chế tiếp cận một số khu vực.. “Chúng tôi chưa nhận được chỉ thị dỡ bỏ rào chắn này” - sĩ quan cảnh sát Mohammad Aslam nói với AP.

Chiến sự Trung Đông 22-4: Iran tuyên bố sẵn sàng tung thêm bất ngờ, Mỹ có "tín hiệu nhượng bộ"?

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa đe dọa nhắm mục tiêu vào ngành dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh.

Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump IRGC Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo