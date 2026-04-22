Iran tiếp tục tấn công ở eo biển Hormuz, liên tiếp bắt giữ nhiều tàu

Nour News, Fars và Mehr đều đưa tin về vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào một con tàu mang tên Euphoria ngày 22-4. Các hãng tin cho biết tàu bị mắc kẹt trên bờ biển Iran nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, hai tàu bị nhắm mục tiêu trước đó đang bị giam giữ và đưa về Iran. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận hai con tàu này là MSC Francesca và Epaminondas. Trong một tuyên bố, IRGC cáo buộc các tàu này "hoạt động trái phép, nhiều lần vi phạm các quy định, thao túng hệ thống hỗ trợ hàng hải và tìm cách bí mật rời eo biển Hormuz, gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải".

Động thái này dường như để đáp trả việc Mỹ trước đó bắt giữ hai tàu Iran giữa lúc đàm phán ngừng bắn ở thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn chưa rõ thế nào.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz hôm 18-4. Ảnh: AP

Cùng ngày 22-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei xác nhận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, song không nêu rõ Tehran có sẵn sàng dự vòng đàm phán mới với Mỹ hay không.

"Ngoại giao là công cụ đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ hành động, khi chúng tôi kết luận các điều kiện cần thiết và hợp lý tồn tại để dùng công cụ này nhằm đạt lợi ích quốc gia và củng cố thành tựu của Iran trong ngăn chặn các mục tiêu xấu xa của kẻ thù" - ông nói thêm.

Trong khi đó, nhà phân tích Syed Mohammad Ali cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như toan tính rằng so với vũ lực, việc phong tỏa các cảng là cách hiệu quả và ít tốn kém hơn để gây áp lực lên nền kinh tế vốn mong manh của Iran.

Theo ông Ali, triển vọng về vòng đàm phán thứ hai chưa biến mất và việc đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn từ Mỹ là một thành tựu với Pakistan.

Các quan chức Pakistan cũng khẳng định giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Pakistan đã kiên trì ngăn chặn đối thoại đổ vỡ nhằm duy trì hòa bình trong khu vực, đồng thời thuyết phục Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn trong 24 giờ qua.

Họ nhấn mạnh Pakistan sẽ duy trì các biện pháp an ninh tại Islamabad chuẩn bị cho tình huống phái đoàn Mỹ và Iran đến. Pakistan cũng vẫn đang chờ thông tin từ Tehran về thời điểm cử phái đoàn cho vòng đàm phán thứ hai.

Tại Islamabad, cảnh sát và quân đội đứng dọc theo các tuyến đường chính, lập các trạm kiểm soát. Người dân buộc đi đường vòng khi chính quyền hạn chế tiếp cận một số khu vực.. “Chúng tôi chưa nhận được chỉ thị dỡ bỏ rào chắn này” - sĩ quan cảnh sát Mohammad Aslam nói với AP.