Chiến sự Trung Đông 22-4: Iran tuyên bố sẵn sàng tung thêm bất ngờ, Mỹ có "tín hiệu nhượng bộ"?

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 22-4 nhân kỷ niệm ngày thành lập, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ sẵn sàng tung ra "những bất ngờ vượt ngoài tính toán của kẻ thù", theo hãng tin Tasnim.

IRGC cũng tuyên bố các hành động quân sự của Iran thời gian qua đã khiến lực lượng Mỹ và Israel suy yếu, cơ sở hạ tầng của đối phương trong khu vực Trung Đông bị hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng này cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức, quyết đoán và mạnh mẽ, bao gồm các cuộc tấn công gây thiệt hại vượt quá sức tưởng tượng của kẻ thù, nhằm vào các mục tiêu còn lại trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trong một chuyến thăm lực lượng hải quân của nước này, trong bối cảnh Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng và khiến eo biển Hormuz bị tắc nghẽn - Ảnh: TASNIM

Trong ngày, IRGC cũng đe dọa rằng hoạt động sản xuất dầu mỏ trên khắp Trung Đông có thể trở thành mục tiêu nếu các cuộc tấn công được phát động từ lãnh thổ các nước láng giềng vùng Vịnh, theo Al Jazeera.

Lực lượng Iran liên tiếp nhắm mục tiêu vào các tàu ở khu vực quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh Hải quân Mỹ kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Theo Al Jazeera chiều 22-4, một tàu cách bờ biển Iran 8 hải lý (15 km) về phía Tây báo cáo rằng họ đã bị bắn trong 30 phút qua. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Chỉ vài giờ trước đó, một tàu chở hàng khác đã bị bắn và bị hư hại nghiêm trọng phần cầu tàu, cách Oman 28 km về phía Đông Bắc. Tàu đó được cho là MSC Francesca, một tàu mang cờ Panama đã rời cảng Dammam ở Ả Rập Saudi và đang hướng đến Singapore.

Tasnim cho biết Iran đang thực thi luật hàng hải và con tàu đã không tuân thủ các cảnh báo đã được quy định.

Hành động phong tỏa các cảng của Iran từ phía Mỹ dường như đã trở thành lý do chính để đôi bên đối đầu trong những ngày gần đây.

Trong bài phát biểu trên đài BBC được Tasnim trích đăng hôm 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã lên án Mỹ "thiếu thiện chí" trong việc đàm phán, viện dẫn lệnh phong tỏa hải quân cũng như những lời đe dọa liên tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Baqaei cũng đề cập việc Mỹ bắt giữ tàu Touska của Iran tại vịnh Oman: "Đây không phải là hành vi của một quốc gia thực sự nghiêm túc về tiến trình ngoại giao".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln thực hiện các hoạt động phong tỏa tại biển Ả Rập hôm 16-4, bao gồm ngăn chặn các tàu ra và vào các cảng của Iran - Ảnh: CENTCOM

Trước đó, đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Saeed Iravani cũng cho biết ông nghĩ rằng vòng đàm phán tiếp theo ở Islamabad - Pakistan có thể được bắt đầu ngay sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, đồng thời cho biết Iran "đã nhận được một số tín hiệu" cho thấy Mỹ có thể làm điều đó.

Nói đến khả năng xảy ra một cuộc leo thang khác, ông Iravani cho rằng điều đó phụ thuộc vào Mỹ.

"Họ đã khơi mào cuộc chiến chống lại chúng tôi và chúng tôi đã sẵn sàng (cho sự leo thang). Nhưng nếu họ muốn ngồi vào bàn đàm phán, thảo luận và tìm ra giải pháp chính trị, họ sẽ thấy chúng tôi đã sẵn sàng” - Tasnim dẫn lời ông Iravani trong bản tin ngày 22-4. Phát ngôn này được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn một ngày trước đó.

Trước đó vào ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran cho đến khi phía Iran đưa ra được một đề xuất thống nhất để chấm dứt xung đột. Lý do được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra là nội bộ giới lãnh đạo Iran hiện đang bị chia rẽ nghiêm trọng.

Cận cảnh lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu dầu M/T Tifani - có liên hệ với Iran - đang di chuyển trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo thông tin Lầu Năm Góc hôm 21-4