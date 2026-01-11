Nga tiết lộ “tình hình hiện tại" ở Venezuela

Thông tin về tình hình Venezuela được Đại sứ Nga Sergey Melik-Bagdasarov cho biết trên kênh truyền hình Solovyov Live: "Thực tế, tình hình trong nước Venezuela hiện nay khá ổn định, chính quyền đang kiểm soát vững chắc trật tự công cộng".

Những thường dân vũ trang ủng hộ chính phủ chặn xe máy ở thủ Caracas, Venezuela hôm 4-1-2026. Ảnh AP

TASS dẫn lời Đại sứ Sergey Melik-Bagdasarov hôm 10-1 rằng giới chức Venezuela khẳng định lập trường đối ngoại của Caracas với Moscow cũng "không thay đổi". "Chính quyền Caracas sẽ kiên định với thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela" – nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Tôi vừa có cuộc trao đổi khá dài với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil và trực tiếp hỏi ông ấy điều gì sẽ thay đổi và điều gì không trong quan hệ đôi bên. Bộ trưởng Yvan Gil nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách đối ngoại của Venezuela".

Venezuela và Nga vào năm ngoái ký thoả thuận đối tác chiến lược và văn kiện đã có hiệu lực. "Trong các cuộc tiếp xúc với chúng tôi, Venezuela cam kết tuân thủ các điều khoản của văn kiện này cũng như tinh thần và những nguyên tắc của quan hệ đối tác song phương"- ông Melik-Bagdasarov nói thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto ngày 3-1 tuyên bố Mỹ đã tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự tại thủ đô Caracas. Venezuela sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp, theo TASS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời cho biết Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và được đưa ra khỏi đất nước.



