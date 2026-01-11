HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ cảnh báo công dân mình rời Venezuela ngay lập tức

Huệ Bình

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ ban hành một cảnh báo an ninh mới vào ngày 10-1, kêu gọi người Mỹ đang ở Venezuela rời khỏi quốc gia này ngay lập tức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho thấy các nhóm dân quân vũ trang đang truy lùng người Mỹ, chỉ một tuần sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ.

Cụ thể, trong cảnh báo an ninh đưa ra vào ngày 10-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số nhóm dân quân đã lập ra các rào chắn trên đường để khám xét phương tiện.

Mục tiêu của những nhóm này là tìm kiếm bằng chứng cho thấy người trên xe là công dân Mỹ hoặc những người ủng hộ quốc gia này.

Chính vì vậy, cảnh báo nhấn mạnh: "Công dân Mỹ tại Venezuela cần hết sức cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ",  đồng thời hối thúc người Mỹ đang ở Venezuela rời đi ngay khi một số chuyến bay quốc tế bắt đầu hoạt động trở lại.

Dân quân vũ trang truy quét người Mỹ tại Venezuela, Mỹ cảnh báo - Ảnh 1.

Nhóm dân quân vũ trang trên đường tại Caracas, Venezuela. Ảnh: AP

Cảnh báo mới nhất từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy tình hình thực tế vẫn còn bất ổn sau cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm hồi cuối tuần trước - sự kiện khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo tờ The Guardian, các phóng viên và nhà hoạt động ở thủ đô Caracas của Venezuela cho biết đã tận mắt chứng kiến các thành viên của nhóm dân quân mang theo súng trường, liên tục tuần tra bằng xe mô tô và lập các chốt kiểm soát khắp thủ đô.

Đồng thời, các tuyến đường nối Caracas với biên giới phía Tây cũng đang bị kiểm soát gắt gao bởi hàng chục trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát.

Trong khi đó, Fox News cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục xếp Venezuela ở mức cảnh báo đi lại cao nhất là cấp độ 4: Không đi lại, do những rủi ro nghiêm trọng đối với người Mỹ.

Những rủi ro đó bao gồm "giam giữ trái pháp luật, tra tấn trong khi giam giữ, khủng bố, bắt cóc, thi hành luật địa phương tùy tiện, tội phạm, bất ổn dân sự và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao lưu ý người Mỹ tại Venezuela không nên trông đợi vào hỗ trợ lãnh sự.

Bởi lẽ vào tháng 3-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và đình chỉ hoạt động. Chính phủ Mỹ hiện không có khả năng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ tại Venezuela.

Dù tình hình căng thẳng, vẫn có những tín hiệu ngoại giao đáng chú ý khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đến Caracas vào ngày 9-1. Chuyến thăm này được cho là một phần trong kế hoạch chuẩn bị mở lại đại sứ quán Mỹ tại đây. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã lên tiếng kêu gọi cải thiện quan hệ với Washington. 

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump: CEO dầu mỏ đầu tư vào Venezuela sẽ "giao dịch trực tiếp với chúng tôi"

Tổng thống Donald Trump: CEO dầu mỏ đầu tư vào Venezuela sẽ "giao dịch trực tiếp với chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-1 đã kêu gọi các giám đốc điều hành (CEO) ngành dầu mỏ quay trở lại Venezuela.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế hành động quân sự của ông Donald Trump ở Venezuela

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu hôm 8-1 để ngăn Tổng thống Donald Trump thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Venezuela.

Kế hoạch của Mỹ về dầu mỏ Venezuela

Mỹ thông báo Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu cho Washington để nước này bán theo giá thị trường

Mỹ Donald Trump cảnh báo an ninh Venezuela Tổng thống Nicolás Maduro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo