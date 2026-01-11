Mỹ cảnh báo công dân mình rời Venezuela ngay lập tức

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho thấy các nhóm dân quân vũ trang đang truy lùng người Mỹ, chỉ một tuần sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ.

Cụ thể, trong cảnh báo an ninh đưa ra vào ngày 10-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số nhóm dân quân đã lập ra các rào chắn trên đường để khám xét phương tiện.

Mục tiêu của những nhóm này là tìm kiếm bằng chứng cho thấy người trên xe là công dân Mỹ hoặc những người ủng hộ quốc gia này.

Chính vì vậy, cảnh báo nhấn mạnh: "Công dân Mỹ tại Venezuela cần hết sức cảnh giác và thận trọng khi di chuyển bằng đường bộ", đồng thời hối thúc người Mỹ đang ở Venezuela rời đi ngay khi một số chuyến bay quốc tế bắt đầu hoạt động trở lại.

Nhóm dân quân vũ trang trên đường tại Caracas, Venezuela. Ảnh: AP

Cảnh báo mới nhất từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy tình hình thực tế vẫn còn bất ổn sau cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm hồi cuối tuần trước - sự kiện khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo tờ The Guardian, các phóng viên và nhà hoạt động ở thủ đô Caracas của Venezuela cho biết đã tận mắt chứng kiến các thành viên của nhóm dân quân mang theo súng trường, liên tục tuần tra bằng xe mô tô và lập các chốt kiểm soát khắp thủ đô.

Đồng thời, các tuyến đường nối Caracas với biên giới phía Tây cũng đang bị kiểm soát gắt gao bởi hàng chục trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát.

Trong khi đó, Fox News cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục xếp Venezuela ở mức cảnh báo đi lại cao nhất là cấp độ 4: Không đi lại, do những rủi ro nghiêm trọng đối với người Mỹ.

Những rủi ro đó bao gồm "giam giữ trái pháp luật, tra tấn trong khi giam giữ, khủng bố, bắt cóc, thi hành luật địa phương tùy tiện, tội phạm, bất ổn dân sự và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao lưu ý người Mỹ tại Venezuela không nên trông đợi vào hỗ trợ lãnh sự.

Bởi lẽ vào tháng 3-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và đình chỉ hoạt động. Chính phủ Mỹ hiện không có khả năng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ tại Venezuela.

Dù tình hình căng thẳng, vẫn có những tín hiệu ngoại giao đáng chú ý khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã đến Caracas vào ngày 9-1. Chuyến thăm này được cho là một phần trong kế hoạch chuẩn bị mở lại đại sứ quán Mỹ tại đây. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã lên tiếng kêu gọi cải thiện quan hệ với Washington.