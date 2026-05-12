Ông Donald Trump nói về "bang thứ 51", tổng thống lâm thời Venezuela phản ứng cứng rắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump nói về "bang thứ 51", tổng thống lâm thời Venezuela phản ứng cứng rắn

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump nói ông đang "nghiêm túc xem xét" việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ khi trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm 11-5 khẳng định nước này không có kế hoạch trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của mình"- Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố với báo giới hôm 11-5 tại Tòa án Công lý quốc tế ở The Hague - Hà Lan, nơi bà dự phiên điều trần về tranh chấp giữa Venezuela với nước láng giềng Guyana về khu vực Essequibo.

Tuyên bố của bà Rodríguez liên quan phát ngôn trước đó của Tổng thống Donald Trump, rằng ông đang "nghiêm túc xem xét" việc biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Fox News.

Bà Rodríguez nhấn mạnh Venezuela "không phải là thuộc địa, mà là một quốc gia tự do". Nữ tổng thống lâm thời cũng cho biết quan chức Venezuela và Mỹ đã liên lạc với nhau, đang nỗ lực “hợp tác và hiểu biết lẫn nhau”.

Tổng thống lâm thời Venezuela bác bỏ tuyên bố "bang thứ 51" của tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez - Ảnh: AP

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly sau đó đã từ chối bình luận về tuyên bố của ông Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác trên Fox News.

Bà Kelly cho rằng Tổng thống Donald Trump "nổi tiếng là người không bao giờ chấp nhận hiện trạng", đồng thời ca ngợi bà Rodríguez vì "đã hợp tác vô cùng hiệu quả" với Mỹ.

Trước khi đề cập những tuyên bố của ông Donald Trump Trump, bà Rodríguez đã bảo vệ yêu sách của đất nước mình đối với Essequibo tại Tòa án Công lý quốc tế. Bà nói với các thẩm phán rằng các cuộc đàm phán chính trị - chứ không phải phán quyết của tòa án - sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thế kỷ này.

Vùng lãnh thổ này rất giàu vàng, kim cương, gỗ và các tài nguyên thiên nhiên khác. Nơi đây cũng nằm gần các mỏ dầu khổng lồ ngoài khơi, hiện sản xuất trung bình 900.000 thùng dầu mỗi ngày, gần bằng sản lượng khoảng 1 triệu thùng/ngày của Venezuela.

Venezuela đã coi Essequibo là một phần lãnh thổ kể từ thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha, khi vùng rừng rậm này nằm trong lãnh thổ của họ.

Nhưng một phán quyết năm 1899 của các trọng tài đến từ Anh, Nga và Mỹ đã vạch ra đường biên giới dọc theo sông Essequibo, phần lớn có lợi cho Guyana.

Venezuela lập luận rằng thỏa thuận năm 1966 được ký kết tại Geneva để giải quyết tranh chấp đã vô hiệu hóa phán quyết trên.

Tuy nhiên, vào năm 2018 - 3 năm sau khi ExxonMobil tuyên bố phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi bờ biển Essequibo, chính phủ Guyana đã kiện lên Tòa án Công lý quốc tế, yêu cầu các thẩm phán giữ nguyên phán quyết năm 1899.

Tin liên quan

Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

(NLĐO) - Ngày 23-4, công tố viên truy tố một đặc nhiệm Mỹ đã "đánh cược" vận mệnh tổng thống Venezuela trên sàn Polymarket để bỏ túi trái phép 400.000 USD.

Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh tạm ngưng áp dụng một đạo luật hàng hải lâu đời trong 60 ngày.

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ?

(NLĐO) - Công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela vừa ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1 tấn vàng cho thị trường Mỹ.

Donald Trump Venezuela tổng thống lâm thời venezuela Delcy Rodríguez
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo