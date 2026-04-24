Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

Kênh Al Jazeera đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa chính thức đệ đơn truy tố một binh sĩ đang tại ngũ với cáo buộc sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để trục lợi cá nhân thông qua các nền tảng cá cược trực tuyến.

Theo bản cáo trạng được công bố ngày 23-4, Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke (38 tuổi), thuộc lực lượng đặc nhiệm đóng quân tại Fort Bragg, TP Fayetteville, bang North Carolina, đang đối mặt với 5 tội danh hình sự.

Các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Trao đổi hàng hóa, gian lận đường dây, thực hiện giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và chiếm dụng thông tin chính phủ để trục lợi cá nhân.

Giao diện sàn dự đoán Polymarket trên màn hình máy tính tại New York vào ngày 11-1-2026. Ảnh: AP.

Hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy bị cáo đã lợi dụng việc tham gia lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch Absolute Resolve (Tạm dịch: Quyết tâm tuyệt đối) để tiến hành cá cược. Quá trình phạm tội bắt đầu từ ngày 26-12-2025 khi Van Dyke lập tài khoản trên nền tảng dự đoán Polymarket và sử dụng mạng ảo (VPN) nhằm giả mạo vị trí truy cập từ nước ngoài.

Trong khoảng thời gian từ ngày 27-12-2025 đến ngày 2-1-2026, người này thực hiện 13 lệnh đặt cược vào kịch bản Mỹ tấn công Venezuela và thời điểm Tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ. Số tiền đặt cược tăng mạnh từ 96 USD lên hàng ngàn USD chỉ vài giờ trước khi quân đội Mỹ chính thức hành động.

Vào rạng sáng 3-1-2026, quân đội Mỹ phát động chiến dịch quân sự, bắt giữ ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores tại dinh tổng thống ở Caracas.

Sau khi thu về khoản lợi nhuận 400.000 USD từ kết quả này, đến ngày 6-1-2026, Van Dyke đã chuyển tiền vào một kho lưu trữ tiền điện tử nước ngoài và yêu cầu sàn Polymarket xóa tài khoản nhằm xóa dấu vết.

Ông James C. Barnacle Jr., trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nêu quan điểm: "Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc phản bội đồng đội khi sử dụng thông tin mật để trục lợi cá nhân".

Cùng quan điểm, công tố viên liên bang khu vực phía Nam New York Jay Clayton nhấn mạnh những người nắm giữ bí mật quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ thông tin thay vì biến chúng thành công cụ kiếm tiền, theo đài CNN.

Phía sàn Polymarket cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra sau khi phát hiện người dùng giao dịch dựa trên tin mật. Tổng thống Donald Trump cũng ví hành vi của Van Dyke như việc một cầu thủ đặt cược vào chính đội nhà và bày tỏ sự lo ngại về tình trạng cá cược địa chính trị đang gia tăng.

Hiện tại, Van Dyke chuẩn bị trình diện tòa án tại North Carolina. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho tội gian lận đường dây và 10 năm tù cho mỗi tội danh gian lận hàng hóa. Một cuộc điều tra song song của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đang nhắm vào bị cáo để yêu cầu bồi thường và phạt tiền dân sự.