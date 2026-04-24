Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dùng tin mật cá cược vụ bắt tổng thống Venezuela, đặc nhiệm Mỹ trốn không thoát

Thu Hương

(NLĐO) - Ngày 23-4, công tố viên truy tố một đặc nhiệm Mỹ đã "đánh cược" vận mệnh tổng thống Venezuela trên sàn Polymarket để bỏ túi trái phép 400.000 USD.

Kênh Al Jazeera đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa chính thức đệ đơn truy tố một binh sĩ đang tại ngũ với cáo buộc sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để trục lợi cá nhân thông qua các nền tảng cá cược trực tuyến.

Theo bản cáo trạng được công bố ngày 23-4, Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke (38 tuổi), thuộc lực lượng đặc nhiệm đóng quân tại Fort Bragg, TP Fayetteville, bang North Carolina, đang đối mặt với 5 tội danh hình sự. 

Các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Trao đổi hàng hóa, gian lận đường dây, thực hiện giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và chiếm dụng thông tin chính phủ để trục lợi cá nhân.

Đặc nhiệm Mỹ bị truy tố vì dùng tin mật đặt cược vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela - Ảnh 1.

Giao diện sàn dự đoán Polymarket trên màn hình máy tính tại New York vào ngày 11-1-2026. Ảnh: AP.

Hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy bị cáo đã lợi dụng việc tham gia lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch Absolute Resolve (Tạm dịch: Quyết tâm tuyệt đối) để tiến hành cá cược. Quá trình phạm tội bắt đầu từ ngày 26-12-2025 khi Van Dyke lập tài khoản trên nền tảng dự đoán Polymarket và sử dụng mạng ảo (VPN) nhằm giả mạo vị trí truy cập từ nước ngoài. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 27-12-2025 đến ngày 2-1-2026, người này thực hiện 13 lệnh đặt cược vào kịch bản Mỹ tấn công Venezuela và thời điểm Tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ. Số tiền đặt cược tăng mạnh từ 96 USD lên hàng ngàn USD chỉ vài giờ trước khi quân đội Mỹ chính thức hành động.

Vào rạng sáng 3-1-2026, quân đội Mỹ phát động chiến dịch quân sự, bắt giữ ông Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores tại dinh tổng thống ở Caracas. 

Sau khi thu về khoản lợi nhuận 400.000 USD từ kết quả này, đến ngày 6-1-2026, Van Dyke đã chuyển tiền vào một kho lưu trữ tiền điện tử nước ngoài và yêu cầu sàn Polymarket xóa tài khoản nhằm xóa dấu vết.

Ông James C. Barnacle Jr., trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nêu quan điểm: "Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc phản bội đồng đội khi sử dụng thông tin mật để trục lợi cá nhân".

Cùng quan điểm, công tố viên liên bang khu vực phía Nam New York Jay Clayton nhấn mạnh những người nắm giữ bí mật quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ thông tin thay vì biến chúng thành công cụ kiếm tiền, theo đài CNN.

Phía sàn Polymarket cho biết đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra sau khi phát hiện người dùng giao dịch dựa trên tin mật. Tổng thống Donald Trump cũng ví hành vi của Van Dyke như việc một cầu thủ đặt cược vào chính đội nhà và bày tỏ sự lo ngại về tình trạng cá cược địa chính trị đang gia tăng.

Hiện tại, Van Dyke chuẩn bị trình diện tòa án tại North Carolina. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho tội gian lận đường dây và 10 năm tù cho mỗi tội danh gian lận hàng hóa. Một cuộc điều tra song song của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đang nhắm vào bị cáo để yêu cầu bồi thường và phạt tiền dân sự.

Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh tạm ngưng áp dụng một đạo luật hàng hải lâu đời trong 60 ngày.

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ?

(NLĐO) - Công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela vừa ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1 tấn vàng cho thị trường Mỹ.

Bất ngờ với thị thực "thẻ vàng" của ông Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết loại thị thực "thẻ vàng" mới nhằm thu hút những người tạo ra việc làm và góp phần giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo