HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump ra sắc lệnh mới về cấm nhập cảnh

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 16-12 ký sắc lệnh hành pháp cấm phần lớn công dân Syria nhập cảnh Mỹ.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tay súng Hồi giáo nổ súng sát hại hai quân nhân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự tại quốc gia Trung Đông này.

img

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Theo tờ Politico, sắc lệnh này là sự mở rộng của biện pháp tương tự hồi tháng 6 vốn đã áp dụng với 12 quốc gia. Lần này, danh sách cấm nhập cảnh bổ sung các nước Burkina Faso, Mali, Niger và Nam Sudan. Ngoài ra, lệnh cấm cũng áp dụng với những cá nhân mang giấy tờ thông hành do Chính quyền Palestine cấp.

Đối với Syria, sắc lệnh lập luận rằng quốc gia này bước ra từ một cuộc xung đột dai dẳng nên vẫn thiếu một chính quyền trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hay giấy tờ dân sự, cũng như không có các biện pháp sàng lọc và thẩm tra phù hợp.

Tương tự các nước khác trong danh sách, sắc lệnh cho rằng công dân Syria có tỉ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao. Trước đó, Syria không nằm trong danh sách của sắc lệnh hồi tháng 6.

Sự việc diễn ra ngay sau chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, một cựu tay súng Hồi giáo có liên hệ với al Qaeda. Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Syria ngay sau chuyến thăm, coi đó như một sự tín nhiệm đối với nhà lãnh đạo mới.

Tất cả hạn chế trong sắc lệnh mới không áp dụng cho những người đang có thị thực, thường trú nhân hợp pháp, các diện thị thực đặc biệt và những cá nhân được chính phủ xác định là phục vụ cho lợi ích quốc gia Mỹ.

Sắc lệnh đưa ra hàng loạt lý do đối với lệnh cấm mới, bao gồm tỉ lệ lưu trú quá hạn cao, sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trong nước hoặc trong khu vực, sự bất lực của các thể chế cai trị trong việc thực thi quyền lực và việc một số quốc gia từ chối nhận lại công dân bị trục xuất.

Sắc lệnh mới cũng cắt giảm thị thực du học, việc làm và kinh doanh đối với công dân đến từ 15 quốc gia khác thuộc Châu Phi, vùng Caribbean và các đảo Thái Bình Dương.

Sắc lệnh hành pháp hồi tháng 6 cấm công dân các nước Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời áp đặt thêm các hạn chế đối với người dân từ các quốc gia khác.

Tin liên quan

Hướng dẫn mới về thị thực nhập cảnh Mỹ

Hướng dẫn mới về thị thực nhập cảnh Mỹ

Mỹ sẽ xem các bệnh béo phì, đái tháo đường, ung thư, tim mạch...là những lý do tiềm năng để từ chối cấp thị thực

Mỹ thí điểm đặt cọc để được nhập cảnh

Chính phủ Mỹ chuẩn bị thí điểm chương trình yêu cầu một số du khách quốc tế đặt cọc lên tới 15.000 USD để được nhập cảnh.

Mỹ tiếp tục siết nhập cảnh, nhập cư

12 giờ 1 phút ngày 9-6 (giờ Mỹ, khoảng 0 giờ 1 phút ngày 10-6 theo giờ Việt Nam), lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ 12 quốc gia có hiệu lực.

Syria Donald Trump trục xuất nhập cảnh du học quá hạn thị thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo