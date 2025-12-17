Ông Donald Trump ra sắc lệnh mới về cấm nhập cảnh

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tay súng Hồi giáo nổ súng sát hại hai quân nhân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Theo tờ Politico, sắc lệnh này là sự mở rộng của biện pháp tương tự hồi tháng 6 vốn đã áp dụng với 12 quốc gia. Lần này, danh sách cấm nhập cảnh bổ sung các nước Burkina Faso, Mali, Niger và Nam Sudan. Ngoài ra, lệnh cấm cũng áp dụng với những cá nhân mang giấy tờ thông hành do Chính quyền Palestine cấp.

Đối với Syria, sắc lệnh lập luận rằng quốc gia này bước ra từ một cuộc xung đột dai dẳng nên vẫn thiếu một chính quyền trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hay giấy tờ dân sự, cũng như không có các biện pháp sàng lọc và thẩm tra phù hợp.

Tương tự các nước khác trong danh sách, sắc lệnh cho rằng công dân Syria có tỉ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao. Trước đó, Syria không nằm trong danh sách của sắc lệnh hồi tháng 6.

Sự việc diễn ra ngay sau chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, một cựu tay súng Hồi giáo có liên hệ với al Qaeda. Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Syria ngay sau chuyến thăm, coi đó như một sự tín nhiệm đối với nhà lãnh đạo mới.

Tất cả hạn chế trong sắc lệnh mới không áp dụng cho những người đang có thị thực, thường trú nhân hợp pháp, các diện thị thực đặc biệt và những cá nhân được chính phủ xác định là phục vụ cho lợi ích quốc gia Mỹ.

Sắc lệnh đưa ra hàng loạt lý do đối với lệnh cấm mới, bao gồm tỉ lệ lưu trú quá hạn cao, sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trong nước hoặc trong khu vực, sự bất lực của các thể chế cai trị trong việc thực thi quyền lực và việc một số quốc gia từ chối nhận lại công dân bị trục xuất.

Sắc lệnh mới cũng cắt giảm thị thực du học, việc làm và kinh doanh đối với công dân đến từ 15 quốc gia khác thuộc Châu Phi, vùng Caribbean và các đảo Thái Bình Dương.

Sắc lệnh hành pháp hồi tháng 6 cấm công dân các nước Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời áp đặt thêm các hạn chế đối với người dân từ các quốc gia khác.