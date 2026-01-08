HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 31 cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và 35 tổ chức không thuộc LHQ.

Vào ngày 7-1, Nhà Trắng tuyên bố: "Nhiều tổ chức trong số này theo đuổi các chính sách khí hậu cực đoan, tham vọng quản trị toàn cầu và các chương trình hệ tư tưởng mâu thuẫn với chủ quyền cũng như năng lực kinh tế của Mỹ".

Tuyên bố không nêu cụ thể danh sách các tổ chức mà ông Donald Trump đã ký quyết định rút khỏi.

Tổng thống Donad Trump ký một đạo luật hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Theo tờ Chosun Ilbo, Nhà Trắng cho biết các cơ quan này hoạt động theo những phương thức đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh, sự thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của Mỹ. Nhà Trắng nhấn mạnh tất cả các bộ ngành và cơ quan chính phủ sẽ ngừng tham gia cũng như cắt nguồn tài trợ cho họ.

Phía Nhà Trắng cũng nói thêm: "Họ thường xuyên chỉ trích chính sách của Mỹ, thúc đẩy các chương trình nghị sự trái ngược với giá trị của chúng ta, hoặc tuyên bố giải quyết các vấn đề quan trọng nhưng lại không mang lại kết quả thiết thực, gây lãng phí tiền thuế của người dân". 

Theo thông báo, bằng việc rút khỏi các tổ chức này, Tổng thống Donald Trump sẽ tiết kiệm tiền thuế và chuyển hướng các nguồn lực đó sang các ưu tiên theo phương châm "Nước Mỹ trên hết".

Sau khi nhậm chức, chính quyền ông Donald Trump đã quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), đồng thời cũng thông báo rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

