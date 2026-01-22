Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

Nhờ tiến triển này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế trừng phạt lên hàng loạt quốc gia châu Âu (vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 1-2).

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngay sau đó, ông Donald Trump mô tả thỏa thuận khung này là một "khái niệm về một thỏa thuận".

Khi được hỏi thêm chi tiết, ông Donald Trump nói: "Vấn đề này hơi phức tạp một chút, nhưng chúng tôi sẽ giải thích cụ thể sau".

Tuy nhiên, ông gợi ý rằng thỏa thuận này bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) mà chính quyền của ông đề xuất.

"Họ sẽ tham gia vào Vòm Vàng, tham gia vào quyền khai thác khoáng sản, và chúng tôi cũng vậy" - ông Donald Trump chia sẻ với CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên đài CNBC. Ảnh: CNBC

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ tái khẳng định việc kiểm soát Greenland là yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa đắt đỏ này.

Khi được hỏi liệu có một "mức giá hợp lý" nào cho việc mua lại hòn đảo hay không, ông trả lời: "Có, tôi có thể hình dung được điều đó". Tuy nhiên, ông Donald Trump không nói rõ mức giá ông đang nghĩ đến là bao nhiêu.

Ông nhấn mạnh rằng con số không quan trọng bằng "cái giá của sự an toàn và an ninh quốc gia" - thứ mà ông gọi là mức giá lớn nhất và thực sự quan trọng.

Đồng thời, ông xác nhận các kế hoạch áp thuế đã bị hủy bỏ vì hai bên cơ bản đã đạt được đồng thuận về mặt nguyên tắc...

Khi được hỏi liệu thỏa thuận này sẽ kéo dài bao lâu, ông cho biết: "Vĩnh viễn". "Đây là một thỏa thuận dài hạn. Và tôi nghĩ nó đưa tất cả mọi bên vào một vị thế rất tốt" - ông Donald Trump trả lời đài CNN.

Ông Donald Trump nhấn mạnh rằng ông không có ý định sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận khung về Greenland với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, NATO đã ra thông báo xác nhận.

Về phần Đan Mạch, Bộ trưởng Ngoại giao Lars Løkke Rasmussen viết trên mạng xã hội X: "Ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp hơn so với lúc bắt đầu".

Ông Rasmussen thúc giục các bên hãy "ngồi lại và tìm ra cách có thể giải quyết những lo ngại về an ninh của Mỹ tại Bắc Cực, đồng thời vẫn tôn trọng những "lằn ranh đỏ" mà Đan Mạch đã đặt ra".

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo không nên ăn mừng quá sớm.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ZDF sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Rutte: "Thật tốt khi họ đã tham gia đối thoại. Nhưng chúng ta phải chờ xem và đừng vội đặt kỳ vọng quá sớm".

Ngay sau thông báo của tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán đã tăng vọt, phục hồi hoàn toàn sau đợt sụt giảm do những căng thẳng về Greenland trước đó.