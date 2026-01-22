Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-1 thông báo ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xây dựng được thỏa thuận khung liên quan đến Greenland.

Nhờ tiến triển này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế trừng phạt lên hàng loạt quốc gia châu Âu (vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 1-2).

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngay sau đó, ông Donald Trump mô tả thỏa thuận khung này là một "khái niệm về một thỏa thuận".

Khi được hỏi thêm chi tiết, ông Donald Trump nói: "Vấn đề này hơi phức tạp một chút, nhưng chúng tôi sẽ giải thích cụ thể sau".

Tuy nhiên, ông gợi ý rằng thỏa thuận này bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) mà chính quyền của ông đề xuất.

"Họ sẽ tham gia vào Vòm Vàng, tham gia vào quyền khai thác khoáng sản, và chúng tôi cũng vậy" - ông Donald Trump chia sẻ với CNBC.

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên đài CNBC. Ảnh: CNBC

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ tái khẳng định việc kiểm soát Greenland là yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa đắt đỏ này.

Khi được hỏi liệu có một "mức giá hợp lý" nào cho việc mua lại hòn đảo hay không, ông trả lời: "Có, tôi có thể hình dung được điều đó". Tuy nhiên, ông Donald Trump không nói rõ mức giá ông đang nghĩ đến là bao nhiêu.

Ông nhấn mạnh rằng con số không quan trọng bằng "cái giá của sự an toàn và an ninh quốc gia" - thứ mà ông gọi là mức giá lớn nhất và thực sự quan trọng.

Đồng thời, ông xác nhận các kế hoạch áp thuế đã bị hủy bỏ vì hai bên cơ bản đã đạt được đồng thuận về mặt nguyên tắc...

Khi được hỏi liệu thỏa thuận này sẽ kéo dài bao lâu, ông cho biết: "Vĩnh viễn". "Đây là một thỏa thuận dài hạn. Và tôi nghĩ nó đưa tất cả mọi bên vào một vị thế rất tốt" - ông Donald Trump trả lời đài CNN.

Ông Donald Trump nhấn mạnh rằng ông không có ý định sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận khung về Greenland với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, NATO đã ra thông báo xác nhận.

Về phần Đan Mạch, Bộ trưởng Ngoại giao Lars Løkke Rasmussen viết trên mạng xã hội X: "Ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp hơn so với lúc bắt đầu".

Ông Rasmussen thúc giục các bên hãy "ngồi lại và tìm ra cách có thể giải quyết những lo ngại về an ninh của Mỹ tại Bắc Cực, đồng thời vẫn tôn trọng những "lằn ranh đỏ" mà Đan Mạch đã đặt ra".

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo không nên ăn mừng quá sớm.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ZDF sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Rutte: "Thật tốt khi họ đã tham gia đối thoại. Nhưng chúng ta phải chờ xem và đừng vội đặt kỳ vọng quá sớm".

Ngay sau thông báo của tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán đã tăng vọt, phục hồi hoàn toàn sau đợt sụt giảm do những căng thẳng về Greenland trước đó.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi"

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không dùng vũ lực để có được Greenland mà muốn đàm phán ngay lập tức để mua lại hòn đảo này.

Ông Donald Trump đến Thụy Sĩ, nhiều người xếp hàng dài chờ ông phát biểu

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Thụy Sĩ sau nhiều giờ chậm trễ vì chuyên cơ Air Force One gặp sự cố buộc phải quay lại Mỹ hôm 21-1.

Thủ tướng Canada: "Nếu bạn không ngồi ở bàn tiệc, bạn sẽ có tên trong thực đơn"

(NLĐO) - Thủ tướng Canada Mark Carney nói "trật tự dựa trên luật lệ" đã bị phá vỡ, kêu gọi các cường quốc tầm trung đa dạng hóa quan hệ và đoàn kết hành động.

Donald Trump Greenland Châu Âu ông trump áp thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo