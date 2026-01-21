HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump đến Thụy Sĩ, nhiều người xếp hàng dài chờ ông phát biểu

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Thụy Sĩ sau nhiều giờ chậm trễ vì chuyên cơ Air Force One gặp sự cố buộc phải quay lại Mỹ hôm 21-1.

AP cho hay chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Mỹ hạ cánh xuống Zurich vào khoảng hơn 12 giờ 30 phút trưa (giờ địa phương), muộn gần 2 tiếng so với dự kiến ban đầu.

Sở dĩ chuyến đi của Tổng thống Donald Trump chậm trễ so với kế hoạch là vì chuyên cơ Air Force One chở ông gặp sự cố nhỏ về điện.

Tổng thống Mỹ đến Thuỵ Sĩ, dân chúng chờ đợi ông phát biểu - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump bước xuống từ Không lực 1 sau khi đến sân bay Quốc tế Zurich (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới ngày 21-1. Ảnh: AP

Với sự thận trọng tuyệt đối, tổ bay quyết định cho máy bay quay đầu về Washington chỉ sau 30 phút cất cánh.

Thay vì tiếp tục trên chiếc máy bay ban đầu, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng chiếc khác cũng thuộc đội hình Không lực 1 - loại thường được dùng cho các chuyến bay nội địa tới những sân bay nhỏ hơn.

Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos. Hiện đã có hàng trăm người xếp hàng chờ nghe bài phát biểu của ông chủ Nhà Trắng tại tại Davos. 

Một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) tiết lộ phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại WEF sẽ tập trung vào chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng sẽ nói về mục tiêu để Mỹ thống trị Tây Bán Cầu, có thể đề cập tới nỗ lực thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland, cũng như định hướng tiếp theo đối với Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Đáng lưu ý, tham vọng của tổng thống Mỹ đối với đảo Greenland gây quan ngại trong quan hệ của Washington với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đan Mạch.

Vẫn theo vị quan chức trên, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có khoảng 5 cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Thụy Sĩ, song danh tính các nhà lãnh đạo đó chưa được công bố.

Nhiều người xếp hàng dài chờ nghe ông Donald Trump phát biểu tại Davos. Nguồn: AP

Một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) cho biết khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ tham gia "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Các kế hoạch chi tiết chưa được công bố nhưng có khoảng 50 quốc gia đã được mời tham gia tổ chức này, theo AP.

