Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không dùng vũ lực để có được Greenland mà muốn đàm phán ngay lập tức để mua lại hòn đảo này.

Trong bài phát biểu hôm 21-1 tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) 2026 ở TP Davos - Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói khá nhiều về Greenland, bao gồm tuyên bố Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi".

“Thực tế là không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào khác ngoài Mỹ có khả năng đảm bảo an ninh cho Greenland” - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại WEF 2026 ở Davos hôm 21-1 - Ảnh: AP

Ông Donald Trump cho rằng hòn đảo lớn nhất này thế giới này đang trong tình trạng không được bảo vệ, dù nằm ở một vị trí chiến lược giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc; đồng thời là một vùng đất chưa được phát triển dù có rất nhiều nguyên tố đất hiếm.

Mặc dù vậy, tổng thống Mỹ nói rằng đó không phải là lý do Mỹ cần nó, mà Mỹ cần vì an ninh quốc gia chiến lược và an ninh quốc tế.

“Hòn đảo rộng lớn không được kiểm soát này thực chất là một phần của Bắc Mỹ, nằm ở biên giới phía Bắc của Tây bán cầu, đó là lãnh thổ của chúng tôi”.

Ông Donald Trump cũng nói ông "vô cùng tôn trọng" người dân Greenland và Đan Mạch nhưng cho biết chỉ có Mỹ muốn "đàm phán ngay lập tức" để bắt đầu việc mua lại hòn đảo Bắc Cực này.

Tổng thống Mỹ cũng loại trừ khả năng dùng vũ lực để có Greenland: “Chúng ta có lẽ sẽ chẳng đạt được gì trừ khi tôi quyết định sử dụng sức mạnh và vũ lực quá mức, đến mức mà nói thẳng ra là chúng ta không thể bị ngăn cản, nhưng tôi sẽ không làm vậy".

Cho rằng đó là điều mà nhiều người đang quan tâm nhất, ông tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi không cần phải dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói đến tình hình Venezuela với những lời khen dành cho các nhà lãnh đạo lâm thời, bao gồm cựu phó tổng thống nước này.

Ông khẳng định Venezuela "sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong sáu tháng tới so với 20 năm qua”, đồng thời cho biết một số công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ sớm thâm nhập thị trường nước này.

