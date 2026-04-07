Ông Donald Trump tổ chức họp báo về chiến sự với Iran

Ông Donald Trump mở đầu cuộc họp báo bằng việc phát biểu về các chiến dịch giải cứu hai binh sĩ Mỹ trên chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi ở Iran.

Theo NBC News, ông nói: “Đây là một cuộc giải cứu mang tính lịch sử”.

Ông Donald Trump cho biết 21 máy bay đã được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ trong đợt đầu tiên, bay liên tục nhiều giờ dưới "hỏa lực rất, rất mạnh của địch".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo hôm 6-4 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Theo ông Donald Trump, sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí bị bắn rơi đã làm theo huấn luyện để di chuyển càng xa hiện trường càng tốt. Ông cho biết sĩ quan này “chảy máu rất nhiều” nhưng vẫn có thể leo lên địa hình đồi núi và liên lạc với lực lượng Mỹ để thông báo vị trí của mình. Lực lượng cứu hộ đã huy động một cuộc ứng phó quy mô lớn.

Được đưa ra sau các cuộc điện đàm xuyên đêm căng thẳng, kế hoạch của Pakistan có trọng tâm là đề xuất một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp theo là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình rộng hơn sẽ được hoàn tất trong vòng 15 đến 20 ngày. Thỏa thuận này, tạm gọi là "Hiệp định Islamabad", sẽ bao gồm một khuôn khổ khu vực dành cho eo biển Hormuz, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng sẽ được tổ chức tại Islamabad. Trước đó, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 5-4 rằng Mỹ, Iran và các nhà trung gian hòa giải khu vực cũng đang khẩn trương thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày có thể dẫn đến chấm dứt chiến sự vĩnh viễn. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran đã tuyên bố Tehran sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời cũng không chấp nhận bất kỳ sức ép hay thời hạn chót nào trong việc đạt được thỏa thuận. Quan chức này cũng nhận định Mỹ chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

*Tiếp tục cập nhật