Quốc tế

Iran "bác tin sắp đạt thỏa thuận ngừng bắn", nêu điều kiện duy nhất mở cửa eo biển Hormuz

Thu Hương

(NLĐO) - Tehran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái cũ và bác bỏ tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Văn phòng Tổng thống Iran và quân đội nước này vừa chính thức tuyên bố sẽ duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi nhận được bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại từ cuộc chiến hiện tại. 

Động thái này trực tiếp bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran phải mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này trong vòng 48 giờ.

Vào sáng 6-4, Bộ Chỉ huy Hải quân Iran thông báo trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước chiến sự. 

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang hoàn tất các chuẩn bị vận hành cho một "trật tự mới tại vịnh Ba Tư", nhấn mạnh cục diện tại đây đã thay đổi vĩnh viễn, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố chỉ mở cửa eo biển Hormuz khi được bồi thường thiệt hại chiến tranh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục điều chỉnh thời hạn yêu cầu Iran thông suốt eo biển Hormuz. Ảnh: TheWeek.

Trước đó, ông Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, Phó Chánh văn phòng phụ trách truyền thông của tổng thống Iran, cho biết trên mạng xã hội X vào tối ngày 5-4 rằng eo biển sẽ chỉ được mở lại khi "các thiệt hại từ cuộc chiến áp đặt được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh".

Trong thông báo mới nhất ngày 6-4, Iran tiếp tục bác bỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo một nguồn tin quan chức cấp cao Iran, Mỹ vẫn chưa tạo đủ tin tưởng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.

Tehran đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ thực hiện một cuộc tấn công toàn diện nếu eo biển không được thông suốt. Đáp lại, phía Iran gọi những đe dọa của ông Donald Trump là biểu hiện của sự "tuyệt vọng và cuồng nộ".

Đồng thời, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ khiến toàn bộ khu vực trở thành "địa ngục" đối với Mỹ và các đồng minh.

Iran tuyên bố chỉ mở cửa eo biển Hormuz khi được bồi thường thiệt hại chiến tranh - Ảnh 2.

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 5-4 cảnh báo "cổng địa ngục sẽ mở ra" nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran. Ảnh: Press TV.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi lưu thông khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Việc đóng cửa eo biển này đã khiến thị trường năng lượng quốc tế chao đảo. Hiện tại, Iran chỉ cho phép một số tàu thuộc các nước "thân thiện" đi qua.

Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thông qua trung gian để chấm dứt "cuộc chiến phi pháp", chính phủ nước này cũng đe dọa sẽ phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandab nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.



Mỹ sẽ ra sao nếu Iran khép lại "cánh cổng nước mắt"?

(NLĐO) - Eo biển Bab al-Mandeb nối kênh đào Suez và Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ nói từng gửi "rất nhiều súng" cho người biểu tình Iran

(NLĐO) - Một số nhóm người Kurd đã phản bác tuyên bố của ông Donald Trump về việc nhận vũ khí từ Mỹ trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Iran.

Truyền thông Mỹ: Mỹ, Iran đang "đua nước rút" trước hạn chót của ông Donald Trump

(NLĐO) - Mỹ, Iran và các bên ở Trung Đông "thực hiện nỗ lực phút chót để thúc đẩy lệnh ngừng bắn 45 ngày" trước khi tối hậu thư của ông Donald Trump hết hạn.

