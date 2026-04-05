Quốc tế

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

Tường Như

(NLĐO) - Iran cảnh báo tăng cường tấn công hạ tầng nếu bị nhắm mục tiêu, trong khi ông Donald Trump tiếp tục đe dọa cứng rắn liên đến quan eo biển Hormuz.

Căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục leo thang khi các bên liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, kèm theo các hành động quân sự nhắm vào những mục tiêu chiến lược, đặc biệt là hạ tầng năng lượng.

Ngày 4-4, Bộ tư lệnh trung ương Iran Khatam al-Anbiya cảnh báo sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ và hạ tầng dân sự nếu Mỹ - Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự của nước này. 

Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí và hạ tầng tại Israel cũng như một số quốc gia vùng Vịnh, sau khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng khu phức hợp hóa dầu lớn nhất của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa mạnh tay, Iran cảnh báo trả đũa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về xung đột với Iran tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Tehran. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố nếu Iran không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ tiến hành các hành động quân sự quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này trong ngày 7-4.

Ông Trump thậm chí sử dụng những lời lẽ gay gắt, cảnh báo Iran sẽ phải "trả giá đắt" nếu tiếp tục đóng eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu. 

Việc tuyến đường này bị gián đoạn đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian qua, làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ cho rằng eo biển này có thể "tự nhiên được mở lại" khi xung đột kết thúc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cuộc chiến có thể khép lại trong vài tuần tới. 

Cùng ngày 5-4, đại diện Oman và Iran đã họp để thảo luận các phương án cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo Bộ Ngoại giao Oman. 

Đài CNN đưa tin hai bên đưa ra nhiều đề xuất và sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm giải pháp phù hợp. 

Hãng tin Tasnim cho biết hơn 180 tàu đã quá cảnh kể từ khi xung đột bùng phát, phần lớn là tàu của Iran và các nước "thân thiện". Trước chiến sự, mỗi ngày có khoảng 140 tàu qua lại Hormuz, cho thấy mức độ sụt giảm đáng kể hiện nay.

Điều hiếm thấy trên eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Điều hiếm thấy trên eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran

(NLĐO) - Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang dần gia tăng, với số lượt tàu quá cảnh đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bắt đầu.

Tiết lộ nhiệm vụ kịch tính giải cứu sĩ quan Mỹ tại Iran

(NLĐO) - Sĩ quan không quân Mỹ thứ hai trên chiếc F-15E bị bắn rơi ở không phận Iran đã được giải cứu trong cuộc chiến khốc liệt.

Mỹ giải cứu thành công phi công của chiếc F-15 bị rơi tại Iran sau "giao tranh dữ dội"

(NLĐO) - Một quân nhân Mỹ mất tích sau khi Iran bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ F-15 đã được giải cứu, một quan chức chính phủ Mỹ nói với đài Al Jazeera.

