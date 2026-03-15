Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về eo biển Hormuz

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ cho biết “nhiều quốc gia” sẽ điều tàu chiến tới để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng nhưng không nêu nước nào sẽ tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14-3: "Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho eo biển thông thoáng và an toàn".

Ông Donald Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu tới khu vực.

Cũng trong bài đăng trên Truth Social ngày 14-3, ông Donald Trump khẳng định rằng Mỹ đã "phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran".

"Mỹ đã đánh bại và hoàn toàn hủy diệt Iran, cả về quân sự, kinh tế và mọi mặt khác nhưng các quốc gia trên thế giới nhận dầu mỏ qua eo biển Hormuz phải chịu trách nhiệm về tuyến đường này, và chúng tôi sẽ giúp đỡ - rất nhiều!" - ông Donald Trump viết.

Đồng thời, ông thừa nhận Tehran vẫn có thể "điều một hoặc hai máy bay không người lái, thả thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm gần" dọc theo tuyến đường thủy này. "Trong thời gian đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển và liên tục bắn chìm các xuồng và tàu của Iran" - ông viết.

Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về tàu chiến, Anh - Trung Quốc thận trọng - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng dài tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hôm 12-3. Ảnh: AP

Đáp lại, ông Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết: "Eo biển Hormuz vẫn chưa bị đóng cửa về mặt quân sự và chỉ đang được kiểm soát".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tư lệnh Hải quân IRGC đáp trả những bình luận của ông Donald Trump khi nói: "Mỹ đã sai lầm khi tuyên bố hủy diệt được hải quân Iran. Sau đó, họ lại rêu rao sai sự thật về việc hộ tống các tàu dầu. Và giờ đây, họ thậm chí còn phải đi cầu xin các nước khác đưa quân đến tiếp viện".

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, eo biển Hormuz là tuyến thương mại then chốt giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Hiện tuyến đường này gần như bị tê liệt suốt 15 ngày kể từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra.

Trong khi đó, trước lời kêu gọi triển khai chiến hạm đến eo biển Hormuz, cả Anh và Trung Quốc đều đưa ra phản hồi khá thận trọng, theo đài CNN.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang thảo luận các phương án bảo vệ an ninh hàng hải với đồng minh, dù trước đó Phó Đô đốc Neil Morisetti cảnh báo rủi ro hiện tại là "quá lớn" để bảo đảm an toàn cho các tàu dầu.

Tờ The Guardian cho rằng lời kêu gọi của tổng thống Mỹ hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã viết trên mạng xã hội tuần trước, khi ông chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer là cố tình nhảy vào cuộc xung đột dù ông đã tuyên bố chiến thắng.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington (Mỹ) đã từ chối xác nhận liệu nước này có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân đến khu vực hay không.

Trả lời đài CNN, Bắc Kinh kêu gọi các bên chấm dứt thù địch ngay lập tức và nhấn mạnh "tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn".

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ kết luận: "Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các quốc gia Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả các bên xung đột, nhằm đóng góp vai trò xây dựng trong việc hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hòa bình".

