Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 15-3: Iran bất ngờ nêu điều kiện

Hải Hưng

(NLĐO) – Iran bất ngờ nêu điều kiện cho tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tuyên bố có thể dùng sức mạnh quân sự “khai thông” tuyến vận tải này.

AP cho biết khoảng 1.000 tàu đang neo đậu gần lối vào eo biển Hormuz, trong đó có 200 tàu chở dầu.

Tuyến hàng hải huyết mạch này bình thường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu, tương đương 20 triệu thùng/ngày nhưng lưu lượng tàu trong hơn một tuần qua giảm mạnh do căng thẳng an ninh.

Nguồn tin nói rằng chỉ các tàu chở dầu xuất khẩu của Iran mới có thể đi qua eo biển Hormuz, khiến lượng dầu Iran xuất khẩu hiện tăng cao hơn bình thường.

Eo biển Hormuz thành “quân bài chiến lược” giữa Iran và Mỹ - Ảnh 1.

Các tàu hàng và tàu dầu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang cân nhắc cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo nguồn tin này của đài CNN, điều kiện mà Iran đặt ra là các lô dầu vận chuyển qua eo biển phải được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Đề xuất này được xem là một phần trong kế hoạch mới của Tehran nhằm kiểm soát và quản lý lưu lượng tàu chở dầu đi qua Hormuz. 

Trên thị trường quốc tế, phần lớn các giao dịch dầu mỏ hiện vẫn được thanh toán bằng đồng USD. Ngoại lệ chủ yếu là dầu của Nga, quốc gia đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt, thường được giao dịch bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ.

Trung Quốc những năm gần đây đã nỗ lực thúc đẩy việc thanh toán dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ, đặc biệt trong các giao dịch với Ả Rập Saudi.

Tuy vậy, đồng USD vẫn giữ vai trò dự trữ chủ chốt của thế giới, trong khi nhân dân tệ chưa được chấp nhận rộng rãi trên thị trường toàn cầu.

Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7-2022, thời điểm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo rằng bất kỳ hạn chế nào đối với dòng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đều có thể gây tác động lớn đến các hoạt động nhân đạo trên toàn cầu.

Quan chức Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cho biết khi tàu thuyền ngừng di chuyển qua eo biển Hormuz, các hệ quả có thể lan rộng rất nhanh.

"Việc gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể khiến việc vận chuyển lương thực, thuốc men, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển và phân phối trên toàn cầu" – ông Tom Fletcher nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz thành “quân bài chiến lược” giữa Iran và Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu cần thiết Mỹ sẽ điều tàu quân sự hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Liên quan đến tình hình này, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu cần thiết Mỹ sẵn sàng điều tàu quân sự hộ tống cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

"Mỹ sẽ điều tàu quân sự hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần" – nhà lãnh đạo Mỹ nói với Fox News. Mặt khác, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ diễn biến tích cực và việc triển khai biện pháp này có thể không cần thiết.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump còn đưa ra nhận định rằng "Iran có thể sẽ mất nhiều năm để phục hồi" sau các hành động quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel.

VIDEO: Mỹ công bố "đòn tấn công chính xác quy mô lớn" nhằm vào đảo Kharg của Iran

