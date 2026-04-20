Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận với Iran

Đồng thời, ông cũng tiết lộ với tờ New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông, Jared Kushner, đang trên đường tới Islamabad.

Ông nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán. Vì vậy, tôi cho rằng ở thời điểm này không ai mang chuyện này ra đùa giỡn cả. Họ đang trên đường tới đó ngay lúc này. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối nay, theo giờ Islamabad".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cũng phát đi tín hiệu cởi mở đối với cuộc gặp trực tiếp với tổng thống và giới lãnh đạo Iran. Ông nói: "Tôi không ngại gặp họ. Nếu họ muốn gặp, chúng tôi có một số người rất có năng lực, tôi không có vấn đề gì về việc gặp họ".

Ông nhắc lại lập trường không thể thương lượng: "Hãy loại bỏ vũ khí hạt nhân. Điều đó rất đơn giản. Sẽ không còn vũ khí hạt nhân nữa".

Khi được hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc đàm phán sụp đổ, ông Donald Trump nói ông không muốn bàn về điều đó và chuyện đó không có gì tốt đẹp.

Cùng lúc đó, ông khẳng định lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì.

Cho đến ngày 20-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ vẫn "chưa đưa ra quyết định" về việc có tham gia đàm phán hay không.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm ngày 20-4 với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi duy trì hoạt động lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trung Quốc ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết xung đột ở Trung Đông thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.