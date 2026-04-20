Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận với Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-4 (giờ Mỹ) nói với đài Fox News rằng thỏa thuận với Iran sẽ được ký kết "ngay hôm nay" tại Pakistan.

Đồng thời, ông cũng tiết lộ với tờ New York Post rằng Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông, Jared Kushner, đang trên đường tới Islamabad.

Ông nói: "Chúng tôi dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán. Vì vậy, tôi cho rằng ở thời điểm này không ai mang chuyện này ra đùa giỡn cả. Họ đang trên đường tới đó ngay lúc này. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối nay, theo giờ Islamabad".

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cũng phát đi tín hiệu cởi mở đối với cuộc gặp trực tiếp với tổng thống và giới lãnh đạo Iran. Ông nói: "Tôi không ngại gặp họ. Nếu họ muốn gặp, chúng tôi có một số người rất có năng lực, tôi không có vấn đề gì về việc gặp họ".

Ông nhắc lại lập trường không thể thương lượng: "Hãy loại bỏ vũ khí hạt nhân. Điều đó rất đơn giản. Sẽ không còn vũ khí hạt nhân nữa".

Khi được hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc đàm phán sụp đổ, ông Donald Trump nói ông không muốn bàn về điều đó và chuyện đó không có gì tốt đẹp.

Cùng lúc đó, ông khẳng định lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì.

Cho đến ngày 20-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ vẫn "chưa đưa ra quyết định" về việc có tham gia đàm phán hay không.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm ngày 20-4 với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi duy trì hoạt động lưu thông bình thường của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Trung Quốc ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết xung đột ở Trung Đông thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.

Iran tấn công tàu quân sự Mỹ để đáp trả vụ tàu hàng bị bắt?

Iran tấn công tàu quân sự Mỹ để đáp trả vụ tàu hàng bị bắt?

(NLĐO) - Một số trang tin, bao gồm hãng tin Tasnim của Iran, tuyên bố Iran đã tấn công tàu quân sự của Mỹ để đáp trả vụ Mỹ bắt tàu hàng Touska.

Giá dầu tăng vọt, truyền thông Iran bác thông tin về vòng đàm phán thứ 2 với Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy điện và cầu tại Iran nếu lãnh đạo nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ

VIDEO: Iran công bố căn cứ ngầm, chứa đầy tên lửa, bệ phóng

(NLĐO) - Trong video của Iran xuất hiện hình ảnh các drone, tên lửa và bệ phóng được bố trí trong các căn cứ ngầm, cùng cảnh phóng tên lửa từ mặt đất.

