Ông Donald Trump tuyên bố "nóng" về eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 3-3, ông khẳng định: "Dù thế nào đi nữa, nước Mỹ cũng sẽ đảm bảo nguồn cung năng lượng tự do cho toàn thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của nước Mỹ là hùng mạnh nhất trên trái đất, sẽ còn nhiều động thái tiếp theo".

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz "càng sớm càng tốt". Ảnh: AP

Song song đó, ông Donald Trump cho biết đã chỉ đạo cơ quan tài chính phát triển của Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị "với mức giá cực kỳ hợp lý" cho các tàu chở dầu và hàng hóa qua lại vịnh Ba Tư.

Bảo hiểm rủi ro chính trị là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trước những tổn thất tài chính gây ra bởi tình hình chính trị bất ổn, các quyết định của chính phủ hoặc bạo lực xung đột.

Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tình trạng giao thương bị gián đoạn do xung đột đã đẩy giá dầu lên mức cao hơn.

Giá dầu đã tăng hơn 15% kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran 3 ngày qua.

Giá dầu dự kiến còn tăng cao hơn nữa khi nguồn cung dầu giảm do Iran đóng cửa eo biển Hormuz cũng như các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh.

Theo truyền thông Iran, một thành viên cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển dài này sẽ bị nhắm mục tiêu và bị đáp trả bằng vũ lực gây chết người.

Sau khi quân đội Mỹ tấn công Iran vào ngày 28-2, lưu lượng giao thông hàng hải qua eo biển đã giảm 70%, theo dịch vụ theo dõi tàu thuyền MarineTraffic.