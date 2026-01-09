HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế hành động quân sự của ông Donald Trump ở Venezuela

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu hôm 8-1 để ngăn Tổng thống Donald Trump thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Venezuela.

Theo đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống cho một biện pháp thủ tục để thông qua nghị quyết về “sức mạnh chiến tranh”.

Một vài thành viên Đảng Cộng hòa cùng phe với Tổng thống Donald Trump đã bỏ phiếu cùng với tất cả thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ việc tiến tới một cuộc bỏ phiếu cuối cùng về vấn đề này.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hạn chế hành động quân sự của ông Donald Trump ở Venezuela - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đồng tác giả của dự luật về “sức mạnh chiến tranh”. Ảnh: Politico

Nếu dự luật được thông qua, Tổng thống Donald Trump sẽ bị ngăn thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Venezuela mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Dự luật của Thượng viện Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn để trở thành luật. Nó cần được Hạ viện - nơi cũng do Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump kiểm soát - thông qua. Nếu cả hai viện thông qua nghị quyết, mỗi viện cần phải giành được đa số 2/3 để bác bỏ quyền phủ quyết tiềm tàng của Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố sự giám sát của nước này đối với Venezuela có thể kéo dài nhiều năm.“Chúng ta sẽ tái thiết đất nước này theo cách rất có lợi. Mỹ đang hợp tác rất tốt với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez” - ông Donald Trump nói về Venezuela.

Trong khi đó, nghị sĩ hàng đầu của Venezuela, ông Jorge Rodriguez, cho biết hôm 8-1 rằng một số lượng đáng kể tù nhân nước ngoài và Venezuela sẽ được trả tự do trong ngày.

Ông Rodriguez lưu ý việc trả tự do cho các tù nhân - được phe đối lập chính trị trong nước yêu cầu nhiều lần - là một cử chỉ hòa bình, đồng thời cho rằng hành động này là đơn phương và không có sự đồng thuận với bất kỳ bên nào khác.

Nhà Trắng không bình luận về kế hoạch thả tù nhân nêu trên.

Tờ Times đưa tin Tổng thống Donald Trump từ chối trả lời các câu hỏi về lý do tại sao ông quyết định không trao quyền lực ở Venezuela cho phe đối lập. Washington trước đây coi phe đối lập là bên chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử ở Venezuela năm 2024.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello hôm 7-1 cho biết 100 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ nhằm bắt Tổng thống Nicolas Maduro gần đây.

Trước đó, Caracas chưa công bố số người thiệt mạng nhưng quân đội đã đăng tải danh sách 23 người đã chết.

