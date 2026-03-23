Ông Donald Trump hoãn “tối hậu thư Hormuz”, Iran nói “Mỹ nhượng bộ”

Trong tối hậu thư đưa ra ngày 20-3, ông Donald Trump "cho Iran 48 giờ" để mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ tấn công các cơ sở điện lực và năng lượng.

Đến ngày 23-3, viết bằng toàn chữ in hoa trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump lại nói ông quyết định trì hoãn các cuộc tấn công trên trong vòng 5 ngày do "giọng điệu và tính chất" của các cuộc thảo luận giữa 2 bên.

"TÔI RẤT VUI ĐƯỢC BÁO RẰNG MỸ VÀ IRAN TRONG HAI NGÀY QUA ĐÃ CÓ NHỮNG CUỘC TRAO ĐỔI RẤT TỐT VÀ HIỆU QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT GIẢI PHÁP HOÀN TOÀN VÀ TRIỆT ĐỂ CHO CÁC HÀNH ĐỘNG THÙ ĐỊCH Ở TRUNG ĐÔNG" - ông viết.

Theo ông chủ Nhà Trắng, "quyết định tiếp theo còn phụ thuộc vào thành công của các cuộc thảo luận đang diễn ra", đồng thời cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục diễn ra "trong suốt cả tuần".

Thông điệp chỉ thị quân đội Mỹ hoãn toàn bộ kế hoạch tập kích hạ tầng và năng lượng Iran của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Truth Social

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố quyết định trên, truyền hình nhà nước Iran đã phát một đồ họa với dòng chữ: Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ sau lời cảnh báo kiên quyết của Iran".

Đài Truyền hình Nhà nước Iran IRIB ngày 23-3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz, với lý do “lo ngại phản ứng từ Iran”.

Cùng ngày, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Tehran không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, cũng như không thông qua bên trung gian. Thông tin này trái ngược với tuyên bố trước đó của ông Donald Trump về việc hai bên đang có các cuộc trao đổi “sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng”.

Nguồn tin của Fars cũng cho rằng Tổng thống Mỹ đã “rút lui” khỏi đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào hạ tầng năng lượng trên toàn khu vực Trung Đông.

AP cho biết xung đột Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong khi giá dầu Brent có lúc leo lên mốc 113 USD/thùng, tăng khoảng 55% kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28-2.