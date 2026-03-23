Chiến sự Trung Đông ngày 23-3: Iran đe dọa đóng hoàn toàn Hormuz, rải thủy lôi ở vịnh Ba Tư

Theo đài Al Jazeera ngày 23-3, Hội đồng Quốc phòng Tối cao Iran đã ra tuyên bố khẳng định rằng bất kỳ nỗ lực tấn công nào nhắm vào bờ biển hoặc các hòn đảo của nước này cũng sẽ khiến "tất cả các tuyến thông thương ở vịnh Ba Tư" bị đặt thủy lôi.

Cơ quan này nhấn mạnh cách duy nhất để đi qua tuyến đường thủy này là các quốc gia không tham chiến phải phối hợp với Iran.

Iran cũng đe dọa sẽ chặn hoàn toàn eo biển Hormuz nếu như các nhà máy điện của nước này bị tấn công, bổ sung cho lời đe dọa trước đó về việc đáp trả bằng các cuộc tấn công nhà máy điện, nước của các nước trong khu vực, bao gồm các cơ sở cung cấp cho các căn cứ Mỹ.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa từ Iran vào Dimona, miền Nam Israel, hôm 22-3 - Ảnh: AP

Các tuyên bố này diễn ra song song với việc Iran tiếp tục không kích vào Israel từ rạng sáng 23-3. Các nước vùng Vịnh khác cũng báo cáo về cuộc tấn công.

Trong ngày 23-3, Bộ quốc phòng Ả Rập Saudi chi biết 2 tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Riyadh; một quả bị đánh chặn, quả còn lại rơi xuống khu vực không có người ở.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết lực lượng này đã tấn công căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo một công dân Ấn Độ bị thương nhẹ do mảnh vỡ của tên lửa Iran bị đánh chặn rơi xuống khu vực al-Shawamekh của thủ đô.

IRGC cũng tuyên bố vừa tấn công Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Về phía ngược lại, quân đội Israel cho biết họ đã phát động thêm một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Tehran.

Nhiều vụ nổ mạnh đã được ghi nhận ở các khu vực trung tâm, phía Nam và phía Đông thủ đô Iran từ đầu ngày 23-3.

Một đoạn phim đã được Al Jazeera xác minh cho thấy những cột lửa và khói bốc lên trên TP Karaj, phía Tây Tehran, sau một cuộc tấn công trên không.

Theo hãng tin Mehr, một người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào máy phát sóng AM công suất 100 kilowatt của đài phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam.

Còn Nour News đưa tin rằng một cuộc không kích đã san bằng các tòa nhà dân cư ở TP Urmia, Tây Bắc Iran. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Viết trên X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói họ đã nhắm mục tiêu vào một địa điểm sản xuất động cơ tua-bin ở tỉnh Qom của Iran, mà phía Mỹ cho rằng được sử dụng để sản xuất các bộ phận UAV và máy bay có liên quan đến IRGC.