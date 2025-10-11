HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao công việc Bí thư Gia Lai để ra Trung ương

Đức Anh

(NLĐO) – Sau hai nhiệm kỳ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định rồi Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 11-10, nguồn tin riêng ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi bàn giao công việc cho ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Buổi bàn giao diễn ra chiều 10-10 trước sự chứng kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Nội dung bàn giao liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ - Ảnh 1.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 3-10

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 3-10, bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng (áo xanh) bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc trước sự chứng kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Hồ Quốc Dũng được đánh giá là cán bộ năng nổ, nhiệt huyết và có nhiều dấu ấn trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với phong cách lãnh đạo gần gũi, quyết đoán và tầm nhìn phát triển rõ ràng, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong sự chuyển mình của Bình Định cũ và Gia Lai mới.

Ông Hồ Quốc Dũng (59 tuổi), quê ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ). Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Luật, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai mới sau sáp nhập. Trong đó có: Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (2014-2020); Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (sau sáp nhập) nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.


