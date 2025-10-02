HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Sáng 2-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Văn Niên 50 tuổi, người Ba Na, quê Gia Lai, hiện là ủy viên Trung ương Đảng, trình độ cử nhân Luật. Năm 2010, ông làm Bí thư Huyện ủy Đăk Pơ, ba năm sau giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2015, ông Niên làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 6-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 1-7-2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hôm qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tin liên quan

Kế hoạch lớn của Quảng Ngãi

Kế hoạch lớn của Quảng Ngãi

(NLĐO) – Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực.

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(NLĐO) – Bà Bùi Thị Quỳnh Vân vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm, chỉ định lãnh đạo ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Trong tuần qua, nhiều cá nhân được bổ nhiệm, chỉ định giữ các chức vụ quan trọng tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Ninh,…

Bí thư Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ công tác cán bộ Bộ Chính trị Ban chấp hành Ủy viên Bộ Chính trị
