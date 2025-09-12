Kế hoạch lớn của Quảng Ngãi

Sáng 12-9, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Nghị quyết, Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên; Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 8,5% - 9,5%/năm.

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.900 - 7.000 USD, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 75% - 76%; trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 44% - 45%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 560.000 tỉ đồng.

Nghị quyết cũng nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu

Đồng thời, Nghị quyết cũng nêu 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này đó là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá

Phát biểu tại buổi bế mạc Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Quảng Ngãi cho hay, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 phát triển năng động, toàn diện và vững chắc hơn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là một công trình của tập thể được xây dựng bằng tất cả sự tâm huyết, trí tuệ, thể hiện khát vọng, ý chí của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đại hội đã nghe quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng 68 người, chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dễ gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã nghe báo cáo về Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 37 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên), và 3 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Một nhiệm kỳ mới, một hành trình mới của đất nước và quê hương Quảng Ngãi bắt đầu từ hôm nay, khát vọng của Quảng Ngãi hòa chung vào khát vọng của dân tộc. Với bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng trong suốt chặng đường phát triển của Đảng bộ, cùng với ý chí, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ vào tương lai, chúng ta tự tin nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó"- bà Vân bày tỏ.