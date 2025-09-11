HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Bà Bùi Thị Quỳnh Vân vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 11-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông qua quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ gồm 17 người; Thường trực Tỉnh ủy gồm 5 người.

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Trong đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của tập thể Ban Chấp hành và từng Tỉnh ủy viên trước Trung ương, trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh, cũng như trước các thế hệ tiền nhiệm đã góp sức vun đắp để Quảng Ngãi có bước phát triển nổi bật hôm nay.

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, 51 tuổi, quê ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi – nay là phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn thạc sĩ lý luận văn học, cử nhân ngữ văn; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Vân từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 8-2020, bà Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 10-2020, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 30-1-2021, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Ngày 1-7-2025, sau khi hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, bà Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng tại Quảng Ngãi

(NLĐO) – Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng.

Quảng Ngãi là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội Đảng trong toàn quốc

(NLĐO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là nơi hoạch định tương lai, khởi đầu cho một chặng đường mới.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

(NLĐO) - Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

