Thời sự Chính trị

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này

Sáng 30-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. 

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh là cán bộ trưởng thành từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây. Qua quá trình công tác, ông Hoàng Vũ Thảnh đã thể hiện được sở trường, năng lực, bản lĩnh và qua đó góp phần giúp TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh dù ở vị trí công tác nào ông Hoàng Vũ Thảnh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quy tụ được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu trước mắt, ông Hoàng Vũ Thảnh phát huy những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tham mưu Đảng ủy UBND TPHCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra, góp phần đưa TPHCM phát triển nhanh và bền vững.

Tân Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh bày tỏ vui mừng, xúc động khi được lãnh đạo TPHCM giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao trọng trách lớn, quan trọng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết bản thân sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Điều hành Sở Tài chính hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đoàn kết, nhất trí, một lòng thực hiện đúng quy định của Trung ương và chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974. Quê quán: tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Ông là Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính – Kế toán.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng đảm nhận nhiều chức vụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ): Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Sở Tài chính.

Từ tháng 7-2025 đến tháng 11-2025, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Từ ngày 14-11-2025 đến nay, ông giữ chức Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.


(NLĐO)- Bộ Công an từng có công văn đề xuất UBND TP HCM chuyển giao trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ để bố trí phục vụ mục đích an ninh quốc gia

Cơ cấu của Sở Tài chính TP HCM sau hợp nhất

(NLĐO) - Sau hợp nhất, Sở Tài chính TP HCM có 15 phòng, chi cục và 1 đơn vị sự nghiệp

Hôm nay, bầu Chủ tịch HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

(NLĐO)- Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa mới

