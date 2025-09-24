Sở Tài chính TP HCM đề xuất phương án sử dụng trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ

Sở Tài chính TP HCM vừa báo cáo UBND TP HCM về việc bổ sung công tác sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn thành phố.

Trong đó có địa chỉ nhà, đất số 168 Trương Văn Bang, phường Cát Lái. Địa chỉ này trước đây là trụ sở UBND TP Thủ Đức, rộng hơn 47.300 m2. Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, đây là trụ sở dôi dư.

Đến đầu tháng 8-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất bố trí địa chỉ trên cho Ủy ban MTTQ TP HCM sử dụng chung với Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND thành phố.

Địa chỉ nhà, đất số 168 Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP HCM. Nơi đây từng là trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ.

Trong đó, phần diện tích tại tòa nhà 2 tầng mặt tiền số 39 Nguyễn Văn Kỉnh (phía sau của nhà, đất số 168 Trương Văn Bang), Văn phòng UBND TP HCM đã tiếp nhận.

Đến ngày 12-8-2025, Bộ Công an có công văn đề xuất UBND TP HCM chuyển giao nhà, đất số 168 Trương Văn Bang để bố trí phục vụ mục đích an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội phù hợp với việc thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị.

Theo đề xuất của Sở Tài chính TP HCM, khu đất trên sẽ tiếp tục thực hiện theo kết luận của Thành ủy TP HCM, tức là giữ nguyên phương án bố trí làm trụ sở Ủy ban MTTQ TP HCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Sở Tài chính TP HCM cho hay hiện nay trụ sở nhà, đất này đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM cải tạo, sửa chữa để kịp bố trí cho Trung tâm Phục vụ hành chính công theo chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố.

Sở Tài chính TP HCM đề xuất thành phố có văn bản phúc đáp không thể bố trí điều chuyển nhà, đất số 168 Trương Văn Bang cho Bộ Công an và giới thiệu 2 địa chỉ nhà, đất để Bộ Công an xem xét, lựa chọn làm địa điểm bố trí cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp dữ liệu.

Đó là nhà, đất số 04 Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng (trụ sở UBND quận 8 trước sắp xếp, hiện để trống); nhà, đất số 09-11 đường Tân Phú, phường Tân Mỹ.

Đối với trường hợp Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Bộ Công an về chuyển giao nhà, đất số 168 Trương Văn Bang cho Bộ Công an, UBND thành phố sẽ phối hợp Bộ Công an thực hiện thủ tục điều chuyển nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Khi đó, bố trí nhà, đất số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức làm Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Việc bố trí trụ sở làm việc cho Ủy ban MTTQ thành phố sẽ được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng nhà, đất sau sắp xếp.