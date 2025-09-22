Ông Kim Jong-un bất ngờ nhắc đến ông Donald Trump, nêu điều kiện "khó"

Đó là lời khẳng định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 22-9.

"Cá nhân tôi vẫn còn nhiều kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump" – ông Kim phát biểu tại Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên ngày 21-9.

Hai nhà lãnh đạo này từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự (DMZ) trên biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc vào ngày 30-6-2019. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ mới ở Seoul – Hàn Quốc thúc giục Tổng thống Donald Trump đóng vai trò dẫn dắt khôi phục đối thoại với ông Kim, 6 năm sau khi tất cả các cuộc đàm phán hòa bình với Bình Nhưỡng sụp đổ do bất đồng về lệnh trừng phạt và giải trừ hạt nhân.

"Nếu Mỹ từ bỏ ám ảnh vô lý về giải trừ hạt nhân, chấp nhận thực tế và mong muốn chung sống hòa bình, chúng tôi không có lý do gì để né tránh đối thoại"- nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Chủ tịch Kim lưu ý việc phát triển vũ khí hạt nhân là "vấn đề sống còn" nhằm bảo vệ an ninh Triều Tiên trước mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc, viện dẫn loạt cuộc tập trận quân sự mà ông cáo buộc là chuẩn bị cho xung đột hạt nhân.

Ông Kim cũng bác bỏ thiện chí đối thoại thực sự từ Washington và Seoul, cho rằng các đề xuất này đều nhằm làm suy yếu Triều Tiên.

"Thế giới đã biết rõ Mỹ làm gì với những quốc gia chấp nhận giải trừ hạt nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân" - ông Kim quả quyết.

Triều Tiên nhiều năm qua vẫn chịu hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận vũ khí từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, song vẫn tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

"Sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ có chuyện đàm phán vũ khí để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt"- ông Kim tuyên bố, đồng thời coi các biện pháp cấm vận là "bài học" giúp Triều Tiên mạnh mẽ và tự cường hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhận định trừng phạt không ngăn cản được Bình Nhưỡng phát triển vũ khí, đồng thời ông cho biết đã đưa ra nhiều đề xuất xây dựng lòng tin và từng bước tiến tới giải trừ hạt nhân kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận còn nhiều trở ngại lớn để nối lại đối thoại nhưng khẳng định phương án từng bước là khả thi nhất. "Cần tạo điều kiện đúng đắn để Triều Tiên quay lại bàn đàm phán và Tổng thống Donald Trump đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này"- ông nhấn mạnh.