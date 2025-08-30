HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Lê Hoài Trung làm Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung.

Ngày 30-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung làm Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nhật Bắc

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đã công bố Quyết định số 1868 ngày 29-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Quyết định số 347 ngày 29-8 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trao các quyết định và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung có kinh nghiệm toàn diện về công tác ngoại giao

Trong 43 năm công tác, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

- Ảnh 2.

Thủ tướng tặng hoa cho Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Bắc

Nêu rõ trong những thành tựu của ngành ngoại giao thời gian qua, có đóng góp quan trọng của các lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, Thủ tướng bày tỏ tri ân và đánh giá cao đóng góp của ông Bùi Thanh Sơn với ngành ngoại giao và sự phát triển chung của đất nước, với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao.

Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

Thủ tướng tin tưởng ông Lê Hoài Trung, ông Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành ngoại giao, cho Đảng và Nhà nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tin tưởng giao trọng trách này, đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Đồng thời bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Quyền Bộ trưởng nêu rõ các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao là hết sức nặng nề. Tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đất nước ta; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV.

Việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XIV, các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động quan trọng của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi sự đổi mới tư duy, quyết tâm và nỗ lực lớn của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, trong đó có ngành ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán tại TP Huế. Ông Lê Hoài Trung là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10-2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12-2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3-2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2-2025, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tin liên quan

Bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương giữa 2 ông Nguyễn Duy Ngọc và Lê Hoài Trung

Bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương giữa 2 ông Nguyễn Duy Ngọc và Lê Hoài Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng trên cương vị mới, ông Lê Hoài Trung cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Lê Hoài Trung làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Hoài Trung thăm, chúc Tết người lao động ở Quảng Bình

(NLĐO) - Trong chuyến thăm và chúc Tết tại Quảng Bình, ông Lê Hoài Trung bày tỏ lòng tri ân đến những đóng góp của nhân dân và người lao động.

Bộ Ngoại giao thủ tướng phạm minh chính ông lê hoài trung quyền bộ trưởng bộ ngoại giao công tác cán bộ
