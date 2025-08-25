Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử

Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Ngoại giao và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tri ân các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước, lực lượng cán bộ ngoại giao đương nhiệm, các ban, bộ, ngành và địa phương cũng như bạn bè, đối tác quốc tế đã luôn đồng hành cùng ngành ngoại giao của Việt Nam để có một nền ngoại giao chủ động, nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Từ Hiệp định sơ bộ 6-3, Tạm ước 14-9, Hiệp định Geneva 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao

"80 năm - không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay - nhiều người chấp nhận khó khăn thử thách, xa quê hương, gia đình, để giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam"- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

Ngày nay, trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp và đầy bất định, những chuyển biến mang tính thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngành Ngoại giao sẽ làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, của dân tộc

Không ngừng nâng cao năng lực toàn diện

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao, đồng thời nêu rõ, sinh thời cùng với quốc phòng và an ninh, Đảng và Bác Hồ hết sức coi trọng vai trò trọng yếu của ngoại giao. Tổng Bí thư nhấn mạnh Ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước từ buổi bình minh độc lập mùa thu năm 1945 đến khúc ca khải hoàn hòa bình, thống nhất năm 1975 và đổi mới, hội nhập, xây dựng cơ đồ, vươn tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao



Theo Tổng Bí thư, nguyên nhân cốt lõi làm nên bản lĩnh và thành công của ngoại giao Việt Nam đó là sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng đối với đối ngoại, ngoại giao. Thứ 2 là tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Chỗ dựa của ngoại giao là Đảng, là Tổ quốc, là nhân dân.

Sau khi chỉ rõ 6 bài học lớn, còn nguyên giá trị đối với toàn ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại do đó, ngoại giao Việt Nam phải không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, phải có tầm nhìn chiến lược, nhanh nhạy về chính sách, năng lực dự báo chính xác, bắt kịp tình hình, nghệ thuật xử lý đúng đắn quan hệ với các đối tác; chủ động, tích cực "kết nối - điều phối - dẫn dắt" trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, nhất là những vấn đề mà chúng ta có lợi ích thiết thực.

Đặc biệt, Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Đó là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới toàn ngành Ngoại giao cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư cũng yêu cầu nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai mươi năm tới, Việt Nam phải vươn mình trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là mệnh lệnh của trí tuệ và trái tim, là khát vọng lớn lao "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Bác Hồ và toàn dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ tin tưởng ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, nguyên Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.