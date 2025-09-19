Sáng 19-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 người. Ông Lê Minh Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Lai Châu

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 thành viên; ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 14 được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 15.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 người.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 gồm 16 người chính thức và 1 người dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giao phó. Ban Chấp hành khóa mới nguyện đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, năng lực và bản lĩnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Lê Minh Ngân (SN 1969, quê quán tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); trình độ: Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 1-2020, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị); từ tháng 2-2020 đến tháng 2-2025 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; từ tháng 3-2025 đến tháng 8-2025 là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháng 9-2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.