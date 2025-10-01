HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng nay 1-10, Tập đoàn Vingroup thông báo hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

Theo đó, Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi. Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay lập tức từ hôm nay 1-10 nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Vingroup hỗ trợ bão Bualoi 500 tỉ đồng giúp đồng bào vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Nhân viên Tập đoàn Vingroup đồng hành cứu trợ đồng bào sau bão Yagi

Tập đoàn Vingroup sẽ hỗ trợ khẩn cấp tại toàn bộ tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Bualoi, tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: các gia đình có người thiệt mạng do bão; các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái do bão.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích: số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người thiệt mạng hoặc mất tích.

Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn: số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ.

Các gia đình người có công, thương binh liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà ở bị tốc mái: số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ.

Tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 500 tỉ đồng và Tập đoàn Vingroup cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.

Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay lập tức từ hôm nay nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngay trong ngày 1-10, Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cứu trợ khẩn cấp. Các đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp xuống hiện trường để rà soát, chi trả theo danh sách xác nhận, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và minh bạch.

Vingroup hỗ trợ bão Bualoi 500 tỉ đồng giúp đồng bào vượt qua khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện Quỹ thiện tâm trao tặng hỗ trợ xây dựng khu tạm cư cho người dân làng Nủ sau bão Yagi

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Với tinh thần không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào, chúng tôi đã quyết định triển khai gói hỗ trợ ngay trong hôm nay với phương châm kịp thời - đúng đối tượng - thiết thực. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua lúc khó khăn này".

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Vingroup luôn đồng hành cùng người dân cả nước trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, như ứng phó với đại dịch COVID-19, cứu trợ lũ lụt (năm 2024, riêng bão Yagi là 250 tỉ đồng), tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo… với tổng ngân sách đã triển khai trên 30.000 tỉ đồng.

Việc triển khai cứu trợ khẩn cấp bão Bualoi ngay 500 tỉ đồng tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Vingroup trong sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người". Mỗi hành động sẻ chia không chỉ giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt và hun đúc sức mạnh để cùng nhau xây dựng một Việt Nam kiên cường, nhân ái.

Bão số 10 Bualoi làm 4 người chết, gần 9.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập nước

Bão số 10 Bualoi làm 4 người chết, gần 9.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập nước

(NLĐO) - Mưa bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa khi địa phương này đã có 4 người chết, gần 9.000 ngôi nhà chìm trong nước.

Báo Người Lao Động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả Bão số 10 BUALOI

(NLĐO) - Sau hơn 10 giờ đổ bộ, bão số 10 Bualoi quần thảo khu vực đất liền từ miền Trung tới Bắc Bộ đã để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản

Xót xa bên những căn nhà tan hoang do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Toàn xã có 6.331 căn nhà bị hư hại

