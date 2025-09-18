Bảng xếp hạng do TIME cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện, dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên, và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Vingroup được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn trong danh sách trên, Vingroup đạt cả 3 tiêu chí với tổng điểm 77,06, xếp thứ 817 trong tốp 1.000 Doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Trong đó, ở tiêu chí “Tăng trưởng doanh thu”, Vingroup được xếp hạng “Rất cao” với tổng tài sản đạt hơn 958.235 tỉ đồng, tính đến ngày 30-6-2025.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt gần 130.476 tỉ đồng và gần 4.540 tỉ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Ở tiêu chí “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup đạt xếp hạng thứ 894 trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Vingroup luôn đứng đầu danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” thường niên của các tổ chức đánh giá độc lập.

“Việc Vingroup được bình chọn là một trong “Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025” của TIME không chỉ ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi mà còn là sự công nhận cho uy tín, sự minh bạch và vị thế của Vingroup trên toàn cầu. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” - bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast chia sẻ.

Trước đó, VinFast cũng đã được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín 2 năm liên tiếp: Tốp 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Most Influential Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific’s Best Companies of 2025).

Đặc biệt, trong các bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 vừa nêu, VinFast cũng được xếp vào nhóm công ty “định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới”.