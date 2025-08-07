"Ông lớn" công nghệ Đức đầu tư trung tâm R&B hơn 150 triệu euro ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

"Ông lớn" công nghệ Đức đầu tư trung tâm R&B hơn 150 triệu euro ở TP HCM

Lê Tỉnh

(NLĐO)- SAP Labs Việt Nam có trụ sở ngay trung tâm TP HCM và là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore).

Ngày 7-8, tại TP HCM, SAP - công ty công nghệ đa quốc gia của Đức, chuyên cung cấp phần mềm và dịch vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp, đã công bố thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) SAP Labs Vietnam, với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.500 tỉ đồng) trong vòng 5 năm tới.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; bà Helga Margarete Bath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và địa phương.

SAP Labs Việt Nam có trụ sở ngay trung tâm TP HCM và là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore).

Theo SAP, Việt Nam là một trong số 20 quốc gia trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm R&D, thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đưa Việt Nam trở thành một thị trường công nghệ năng động hàng đầu khu vực.

Thông qua SAP Labs Việt Nam, trung tâm này không chỉ hướng đến phát triển phần mềm mang tiêu chuẩn quốc tế mà còn mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương phát triển mạnh mẽ trong môi trường số toàn cầu.

"Ông lớn" công nghệ Đức đầu tư trung tâm R&B hơn 150 triệu euro ở TP HCM- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham dự lễ công bố thành lập SAP Labs Vietnam

Cụ thể, trung tâm mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp AI.

Trước đó, từ tháng 9-2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến sẽ mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển thêm 350 người.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.

“Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của Việt Nam cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đã đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của SAP về tăng trưởng dài hạn đi đôi với đổi mới sáng tạo toàn diện”- ông Việt Nguyễn, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, chia sẻ.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt đưa AI vào đếm dừa, giám sát xe thay con người, chính xác đến 99%

Doanh nghiệp Việt đưa AI vào đếm dừa, giám sát xe thay con người, chính xác đến 99%

(NLĐO)- Nhiều nhà máy tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, đặc biệt là ứng dụng camera AI vào sản xuất.

Làm chủ AI để giữ việc làm

Sử dụng thạo các công cụ AI để tăng năng suất làm việc và ổn định việc làm bền vững

Quốc Trường, Lý Hải bị AI giả mạo để lừa đảo

(NLĐO) - Quốc Trường cho biết không hợp tác với những tổ chức cờ bạc trên mạng, trong khi Lý Hải khẳng định không tổ chức tuyển dụng việc làm tại nhà

công nghệ Đức SAP ông lớn công nghệ trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo