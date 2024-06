"Ông lớn" ngành du lịch phục vụ 1 triệu lượt khách chỉ trong 6 tháng

Ngày 28-6, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai 6 tháng cuối năm 2024.



Trong nửa đầu năm 2024, Saigontourist Group cho biết đã đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ. Tổng lãi gộp đạt 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của tổng công ty cho thấy bước khởi sắc trên tất cả chỉ tiêu quan trọng như lượt khách, doanh thu, lợi nhuận. Mức tăng trưởng được ghi nhận trên các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo... Hiệu quả kinh doanh được cải thiện nhờ việc gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí hợp lý.

Bức tranh tích cực của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành du lịch đón lượng khách du lịch vượt kỳ vọng.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, cho biết hồi đầu năm ngành du lịch đặt mục tiêu 17-18 triệu lượt khách quốc tế đến - bằng với giai đoạn năm 2019 (trước COVID-19) là một thách thức không nhỏ. Nhưng đến giờ, con số đạt được là rất khả quan. Khi trong 5 tháng đầu năm ngành du lịch đã đón hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế. Dự ước trong tháng 6 này, khách quốc tế tiếp tục đạt khoảng 1,4 triệu lượt. Những con số tích cực này có sự đóng góp của các doanh nghiệp đầu ngành như Saigontourist Group.

Trong cả năm 2024, Saigontourist Group đặt mục tiêu phục vụ trên 2 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 16.500 tỉ đồng và tổng lãi gộp trên 4.330 tỉ đồng.

Để đạt mục tiêu này, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty, cho biết 6 tháng cuối năm là mùa cao điểm "chạy nước rút", Saigontourist Group sẽ tiếp tục chủ động các kịch bản kinh doanh nhằm kịp thời linh hoạt diễn biến thị trường. Chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường; ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm xanh, phát triển bền vững…

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực vùng miền. Ảnh: Hoàng Triều

"Thời gian tới, Saigontourist Group cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, công tác xây dựng, phát triển thương hiệu, tiếp thị và quảng bá trong nước và quốc tế. Tăng cường quảng bá, đồng hành cùng du lịch Việt Nam trong quảng bá thương hiệu quốc gia, quảng bá hình ảnh du lịch TP HCM và Việt Nam; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp khác để xây dựng sản phẩm du lịch mới" - ông Nguyễn Lê Phúc nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao Saigontourist Group đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm. Ông đề nghị tổng công ty cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp kinh doanh; tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả công tác đầu tư trong thời gian qua.

"Saigontourist Group tiếp tục thể hiện tính tiên phong trong công tác đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm dịch vụ đang và sẽ là thế mạnh như du lịch hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện (MICE), du lịch đường thủy, cùng các loại hình du lịch theo chuyên đề, du lịch đêm… Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, mang lại nhiều lựa chọn cho du khách trong bối cảnh thị trường có tính cạnh tranh cao" - ông Nguyễn Văn Dũng nói.