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Thời sự

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều nay 8-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX 2026 - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX 2026 - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 81 ủy viên, ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ra 81 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 người.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm:

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông, bà tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm: Ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; bà Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 9 người.

Ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX.

Ông Lương Quốc Đoàn, sinh năm 1970, quê ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

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nông dân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 Ông Lương Quốc Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đại hội Hội Nông dân
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