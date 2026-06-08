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Thời sự

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX: Đổi mới mạnh mẽ, nông dân bứt phá trong kỷ nguyên mới

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 8-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Khai mạc Đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ IX , nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn﻿, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản tại Đại hội. Ảnh: BTC

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Khai mạc Đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ IX , nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể, với 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về dự Đại hội, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

Khai mạc Đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ IX , nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 3.

Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: BTC

Khai mạc Đại hội đại biểu hội nông dân Việt Nam lần thứ IX , nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 4.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước cùng sự phối hợp của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Các cấp Hội Nông dân đang chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Hội Nông dân Việt Nam tập trung phát triển "sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị", gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước.

"Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

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