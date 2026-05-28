600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Ngày 28-5, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức buổi Họp báo nhằm cung cấp toàn bộ thông tin về Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX là một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX xác định mục tiêu: xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Các đại biểu, khách mời tham dự buổi Họp báo thông tin Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thông tin từ ngày 7 đến 8-6-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức trọng thể. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển".

Dự Đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước, trong đó, đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII): 66 đại biểu; đại biểu chỉ định: 534 đại biểu.

Đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội đã được dự thảo, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Cùng với việc cho ý kiến, Đại hội sẽ thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ; Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về phương hướng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX xác định phương hướng nhiệm kỳ 5 năm (2026 - 2031) là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Hội Nông dân Việt Nam tinh gọn về bộ máy, vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, là nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân; lấy hội viên, nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm thực sự là "người bạn đồng hành của nông dân"; phát huy vai trò nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc là "ngọn đuốc" lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên làm giàu trong nông dân.

Về mục tiêu, Đại hội thảo luận và thông qua 5 mục tiêu và 11 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội cũng xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 4 nhiệm vụ đột phá.