Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy.

Ngày 12-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung hôm 10-11. Ảnh: Hữu Hưng

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất về quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới - Ảnh 2.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh: Hữu Hưng

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng thời bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Về điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, tại cơ cấu Phó Chủ tịch UBND thành phố có 3 người, tăng 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt; tại cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường, giảm 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự kiến vào chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về công tác nhân sự.

Tin liên quan

Tân Phó Bí thư Hà Nội: Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết

Tân Phó Bí thư Hà Nội: Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết

(NLĐO)- Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân Thủ đô lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP Hà Nội

(NLĐO)- Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, sẽ điều hành các công việc của UBND TP từ ngày 8-11-2025.

nhân sự Nguyễn Đức Chung nhân sự hà nội Chủ tịch UBND TP Hà Nội
